"Незаменимая вещь" - В TikTok показали 7 cпособов, как можно использовать зажимы от хлеба

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Опубликовано: 03.12.2024 08:15 , Обновлено: 03.12.2024

Некоторые незаметные и, кажется, совсем ненужные вещи могут найти массу применений и решить немало бытовых задач. Так, наверняка вам приходилось замечать на упаковке из-под хлеба небольшой гнущийся зажим, на котором обычно указана дата производства продукта. Мало кто задумывался, но эта клипса способна решить по меньшей мере 7 проблем. В TikTok рассказали об этих лайфхаках.

Пользовательница с ником flytiktok48 регулярно делится на своей страничке в TikTok лайфхаками, которые использует в своей жизни. Многие из её роликов становятся вирусными и собирают сотни тысяч просмотров. Так, например, в одном из последних видео тиктокер показала, как можно использовать зажим из хлебной упаковки в быту. Оказалось, эта клипса может найти по меньшей мере 7 применений.

“У всех же продаётся хлеб с вот такими клипсами? Не выбрасывайте. Незаменимая вещь”, - рассказала автор видеоролика и продемонстрировала варианты их использования.

Зажим для специй. Клипсой из хлебной упаковки можно удобно скрепить открытый пакетик со специями, чтобы те не сохли и не выдыхались.

Клипсой из хлебной упаковки можно удобно скрепить открытый пакетик со специями, чтобы те не сохли и не выдыхались. Крепеж для проводов. Зажимом можно скрепить зарядное устройство или проводные наушники. При необходимости на зажиме маркером можно даже подписать от чего иеменно тот или иной провод, чтобы не забыть. Кроме того, можно при помощи хлебной клипсы закрепить провод идущий по плинтусу.\

Зажимом можно скрепить зарядное устройство или проводные наушники. При необходимости на зажиме маркером можно даже подписать от чего иеменно тот или иной провод, чтобы не забыть. Кроме того, можно при помощи хлебной клипсы закрепить провод идущий по плинтусу.\ Держатель для растений. С помощью зажима можно скрепить распадающиеся веточки вазона либо прикрепить стебель орхидеи к опоре. Также их можно широко использовать в садоводстве, когда нужно подвязать, например, куст малины, либо задать направление какой-нибудь ветке.

С помощью зажима можно скрепить распадающиеся веточки вазона либо прикрепить стебель орхидеи к опоре. Также их можно широко использовать в садоводстве, когда нужно подвязать, например, куст малины, либо задать направление какой-нибудь ветке. Удлинение “тремпеля” . Если вам нужно удлинить вешалку-плечики, то и тут вам помогут зажимы для хлеба. Просто закрепите несколько клипс внизу и повесьте лёгкое платье или нижнее бельё.

. Если вам нужно удлинить вешалку-плечики, то и тут вам помогут зажимы для хлеба. Просто закрепите несколько клипс внизу и повесьте лёгкое платье или нижнее бельё. Крючок для часов или картины. Если вы ищете крючок для того, чтобы повесить нетяжёлую картину или часы на стену, то можете также воспользоваться зажимом, выгнув его в форме крючка.

Если вы ищете крючок для того, чтобы повесить нетяжёлую картину или часы на стену, то можете также воспользоваться зажимом, выгнув его в форме крючка. Бирка для ключей. Если вы испытываете трудности с идентификацией своих ключей, то вы можете просто повесть на них зажимы в качестве брелока и подписать от чего они.

Если вы испытываете трудности с идентификацией своих ключей, то вы можете просто повесть на них зажимы в качестве брелока и подписать от чего они. Зажим для пакетов. Вы также можете использовать зажим по его прямому назначению и завязать какой-нибудь пакет с продуктами, который хотите поместить в холодильник. Использование зажима избавитт от необходимости завязывать его на узел.

Не выбрасывайте зажимы для хлеба. Вот 7 способов, как применить их с пользой

Как ещё можно использовать хлебные зажимы?

К слову, на этом функциональность хлебных зажимов не заканчивается, и им можно найти массу других удобных применений.

Например, вы можете временно починить поврежденную молнию на куртке или брюках . Вы можете заменить сломавшийся держатель на бегунке частью хлебной скрепки либо закрепить зажим внизу или вверху куртки, если молния на ней повредилась и бегунок начал слетать.

А ещё с помощью хлебных клипс можно маркировать нужные предметы . Можно использовать цветные зажимы для обозначения различных вещей либо подписать их перманентным маркером. Например, написать на них сорта высеваемых в рассаду семян и воткнуть в горшочек для обозначения.

Также вы можете сделать из хлебной клипсы замок для клетки попугая , который научился отодвигать задвижку, или скреплять пары носков клипсами , чтобы они не потерялись.

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