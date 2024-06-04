Не выбрасывайте старый шампунь для волос пока не узнаете, как применить его с пользой. Нашли 10 лайфхаков

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Опубликовано: 04.06.2024 10:28 , Обновлено: 04.06.2024

Иногда купленный шампунь может разочаровать своим качеством, либо его срок годности может попросту истечь. Кажется, что единственным выходом в этой ситуации будет избавиться от него. Однако не спешите выбрасывать это косметического средство. Есть как минимум 10 способов применить его с пользой в быту. Более того, узнав эти лайфхаки, вы, возможно, захотите купить обычный дешёвый шампунь, чтобы решать свои бытовые вопросы.

Идеальное моющее средство для вещей из шерсти

Если у вас есть шерстяной свитер или шерстяная шапка, попробуйте стирать эти вещи шампунем вместо обычного стирального порошка. Уверены - результат вас приятно удивит. Вещи из шерсти после мытья шампунем становятся намного мягче и приятнее на ощупь.

Чистящее средство для обуви

Шампунь идеально подходит для чистки обуви (особенно темной). Это средство даже эффективнее стирального порошка. Он хорошо очищает всю грязь и пыль и не оставляет белых пятен на сухой темной обуви, если ее недостаточно хорошо прополоскали. Очень эффективно покажет себя шампунь и в чистке летних сандалий либо парусиновых (тканевых) кроссовок.

Вместо жидкого мыла

Если ваше жидкое мыло вдруг закончится вы запросто можете заменить его шампунем. Просто добавьте немного шампуня в дозатор а и используйте как обычное жидкое мыло. Дешевые шампуни зачастую довольно жидкие и практически неотличимы от обычного мыла. Ели шампунь очень густой, разбавьте его небольшим количеством воды.

Альтернатива пены для бритья

Вместо пены для бритья также можно использовать шампунь. Он хорошо ложится на кожу и обеспечивает отличное скольжение. Бритье с шампунем не доставляет дискомфорта и не щиплет кожу.

Универсальное средство для чистки поверхностей

Для уборки дома хорошо подойдёт дешевый шампунь. Более того он даже может показать себя эффективнее некоторых чистящих средств.

Как его можно использовать?

Мытье полов. Разведите 5–10 мл шампуня в ведре под проточной водой и помойте этой водой пол. На ламинате и плитке не останется следов. Шампунь также оставляет приятный запах.

Разведите 5–10 мл шампуня в ведре под проточной водой и помойте этой водой пол. На ламинате и плитке не останется следов. Шампунь также оставляет приятный запах. Чистка различных поверхностей. Вы можете использовать шампунь в качестве чистящего средства, чтобы удалить грязь с внешней стороны дверцы холодильника, обоев, дверей, выключателей, стен, столов и т. д. Шампунь можно использовать для очистки практически любой поверхности.

Вы можете использовать шампунь в качестве чистящего средства, чтобы удалить грязь с внешней стороны дверцы холодильника, обоев, дверей, выключателей, стен, столов и т. д. Шампунь можно использовать для очистки практически любой поверхности. Автомойка. Вы также можете помыть шампунем автомобиль. Он обеспечит мягкий чистящий эффект и поможет убрать загрязнения.

Избавит от запотевших стёкол и скрипа в дверях. Как ещё можно применить пену для бритья в быту?

Средство для чистки унитаза

Вы также можете использовать шампунь для мытья унитаза. Для достижения наилучшего результата смешайте шампунь с уксусом. Уксус обладает отличными дезинфицирующими свойствами, а также удаляет известковые отложения. Шампунь подавит сильный аромат уксуса и обеспечит свежий запах.

Эффективное средство от мух и комаров

Вы можете приготовить на основе шампуня действенный репеллент от комаров и мух. Он прост, экологичен, дёшев и поможет вам раз и навсегда избавиться от нежелательных посетителей.

Вам понадобится:

½ стакана уксуса

½ стакана оливкового масла

½ стакана шампуня

Приготовление и использование:

Налейте эти 3 ингредиента в распылитель и встряхните. Опрыскайте этой смесью дом и распылите на одежду.

Моющее средство для кистей и спонжей для макияжа

Просто разбавьте немного шампуня горячей водой и промойте этим раствором аксессуары для волос и косметики.

Точечная уборка

Все, что вам нужно сделать, это добавить каплю шампуня в теплую воду, обмакнуть губку или мягкую щетку и очистить пятно. С помощью этого средства вы эффективно очистите траву, смолу, жир и другие стойкие пятна. Также шампунь отлично подойдёт для очистки ковров.

Средство для мытья стёкол

Смешав воду и шампунь вы получите отличное средство для мытья стёкол, которое обеспечит их блеск.

Добавьте любой шампунь в теплую воду и готово. Промойте и просто протрите чистой сухой тканью – тереть не нужно. Результат будет действительно отличным!

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