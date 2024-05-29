Избавит от запотевших стёкол и скрипа в дверях. Как ещё можно применить пену для бритья в быту?

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Опубликовано: 29.05.2024 12:32 , Обновлено: 29.05.2024

Едва ли покупая пену для бритья, вы задумываетесь о том, как сможете её применить, кроме как по её прямому назначению. А меж тем это средство может стать решением для многих бытовых проблем, с которыми вы давно хотели справиться. Узнайте, как применить пену для бритья в борьбе с запотевшими стёклами, трудновыводимыми пятнами, скрипящими петлями и не только.

Чистящее средство для духовки

Пена для бритья эффективно справляется с загрязнениями в духовке. Особых усилий для этого не потребуется. Просто распылите пену, оставьте на 2 часа, после чего вытрите губкой. Для этой цели сгодится даже самая дешёвая пена для бритья. Если поверхность очень грязная, ее можно почистить проволочной щеткой, но в большинстве случаев в этом нет необходимости.

Средство от запотевания окон и зеркал

Окна и зеркала также могут сильно запотевать во влажных помещениях, например в ванной. Если вам надоело постоянно протирать эти поверхности, то вы можете воспользоваться простым трюком с использованием пены для бритья. Распылите пену на поверхность и отполируйте её тряпкой. Это поможет создать защитный слой, на котором не осядут капли воды и поверхность стекла останется чистой. Когда стекла снова начнут запотевать, просто повторите эту процедуру. Вы можете использовать этот способ и для стёкол в салоне автомобиля.

Пена для бритья также отлично подходит для очистки поверхностей из нержавеющей стали. Она придает металлическим поверхностям красивый блеск.

Удалит краску с рук

Если при покраске не использовать защитные перчатки, то краска обязательно попадет на руки. Когда она высохнет, ее будет сложно удалить. Пена для бритья поможет справиться с этой проблемой. Нанесите неё на место загрязнения, потрите и смойте. От пятен не останется и следа.

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Избавит дверь от скрипа

Проблему скрипа в двери вы также можете решить при помощи пены для бритья. Просто распылите ей на петли, оставьте на 10 минут и вытрите.

Эффективный пятновыводитель

Знаете ли вы, что простая пена для бритья отлично удаляет пятна от макияжа, кетчупа, красной помады, томатного сока или жирные пятна от крема? Нанесите на пятна немного пены для бритья и слегка потрите их. Промойте пятно чистой водой или постирайте в стиральной машине.

Другие хитрости использования пены для бритья

Пена для бритья также прекрасно очищает украшения. Распылите немного пены на серебряные украшения или бижутерию и оставьте на несколько минут. Очистите и отполируйте тканью.

Пена для бритья очистит плиточные швы. Сбрызните их пеной для бритья, распределите и оставьте действовать. Наконец, промойте водой.

Если лак для ногтей попал на кожу рук, распылите на него немного пены для бритья и вытрите. Лак для ногтей очень легко сойдет с кожи, но не с ногтей.

Если ваши расчески и щетки испачканы, попробуйте очистить их пеной для бритья. Распылите на средство, оставьте на несколько минут, а затем смойте водой.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пожалуй, каждый в своей жизни так или иначе сталкивался с появлением жирных пятен на одежде. Иногда от таких загрязнений страдают абсолютно новые вещи, что не может не расстраивать. Возможно, вы просто отказались от ношения этой одежды, а быть может, предпочли отнести её в химчистку. Однако существуют несколько эффективных способов для удаления подобных пятен, которыми вы можете воспользоваться в домашних условиях. Рассмотрим некоторые из них.

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