Не получается оттереть пятна с раковины или плитки? Нашли самый простой способ

Опубликовано: 24.05.2023 14:19 , Обновлено: 12.09.2023

Содержать раковину и плитку над ней в чистоте — непростая задача: оседает пыль, грязь от мытья, пятна от жесткой воды. В результате появляется известковый налет. К счастью, есть быстрое, простое и эффективное решение этих проблем.

Что делать, если наша раковина и плитка покрыты неприглядными пятнами, которые трудно удалить? Здесь пригодится надежное трио: пищевая сода, уксус и лимонный сок. Их можно использовать по отдельности или вместе, пишет kobieta.onet.pl.

Паста из этих ингредиентов эффективно удаляет большинство загрязнений, в том числе стойких. Просто нанесите его на грязную поверхность и потрите. При необходимости оставьте на несколько часов.

Также протирание крана и раковины цедрой лимона поможет вернуть им первозданный вид. Благодаря высокому содержанию кислот этот фрукт эффективно растворяет накипь и другие примеси.

Кроме того, эффективным способом очистки раковины является использование обычного стирального порошка.

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