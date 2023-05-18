Одним движением руки – Блогерша из TikTok показала, как выбрать самые свежие ягоды в магазине

🎥 Видео

Опубликовано: 18.05.2023 13:17 , Обновлено: 15.11.2024

Когда в межсезонье хочется побаловать себя свежими ягодами, а цены на них всё ещё космические, каждая ягодка-"некондиция" в пластиковой упаковке расстраивает покупателя. Чтобы сделать правильный выбор, взять в магазине коробочку с самыми свежими ягодами и не платить за подгнившие плоды, можно воспользоваться лайфхаком от популярной блогерши из TikTok.

По словам Мередит, которая публикует видео под ником naptown_thrifts, одним движением руки можно удостовериться в том, что клубника или ежевика в выбранной вами пластиковой коробке исключительно свежая.

Ролик, в котором девушка демонстрирует трюк, которому её научил супруг, уже набрал 4,5 млн просмотров и больше 320 тыс. лайков. Хитрость заключается в том, чтобы просто перевернуть коробку с ягодами вверх ногами и посмотреть, прилипнут ли ягоды к специальной впитывающей подкладке, которую производители обычно кладут на дно корзинок.

[link href=“https://www.tiktok.com/@naptown_thrifts?refer=embed” title=“@naptown_thrifts” target=“_blank” rel=“noopener”] @naptown_thrifts [/link] I just buy the ones that dont look moldy and gross but apparently, he has a whole system!! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sustainableshopping?refer=embed” title=“sustainableshopping” target=“_blank” rel=“noopener”] #sustainableshopping [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sustainableliving?refer=embed” title=“sustainableliving” target=“_blank” rel=“noopener”] #sustainableliving [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/reducefoodwasteathome?refer=embed” title=“reducefoodwasteathome” target=“_blank” rel=“noopener”] #reducefoodwasteathome [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/shopsmartshopsustainable?refer=embed” title=“shopsmartshopsustainable” target=“_blank” rel=“noopener”] #shopsmartshopsustainable [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Lucky-Girl-7193013734406916910?refer=embed” title=”♬ Lucky Girl - Carlina” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Lucky Girl - Carlina [/link]

По словам Мередит, если ягоды прилипают к подкладке, значит, уже начался процесс разложения и, следовательно, лучше выбрать другую коробку.

Отметим, что подкладку на дно корзинок и коробочек с ягодами производители размещают для того, чтобы сократить количество бытовых пищевых отходов. Иногда в неё добавляют специальную смесь, которая поглощает этилен — фитогормон, который называют гормоном зрелости. Именно он подстёгивает фрукты к созреванию, а затем - провоцирует образование плесени на поверхности продуктов.

Многим пользователям соцсети такой лайфхак пришёлся по душе, а кто-то признался, что уже много лет переворачивал так ягоды перед покупкой в магазине, и только после этого видео понял, для чего это делал.