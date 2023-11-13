Натяните колготки на руку и протрите барабан стиральной машины. Как это поможет?

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Опубликовано: 13.11.2023 12:44 , Обновлено: 13.11.2023

Несмотря на то, что барабан стиральной машины является надежной конструкцией, иногда он выходит из строя. Причин этому может быть много. Однако стоит проверить, не подошел ли срок службы вашей стиральной машины к концу. Для этого есть необычный, но довольно простой способ.

При ежедневном использовании стиральной машины мы иногда замечаем, что со временем прибор работает несколько иначе, чем сразу после покупки. Одежда повреждается, теряются носки, а во время цикла стирки прибор сильно трясется, шумит и не отжимает. Скорее всего, причина может заключаться в неисправном барабане.

Однако прежде чем вызывать специалиста, можно убедиться в правильности вашего диагноза, проведя “колготочный тест”, предложили на портале Gazeta.

Для этого вам понадобится пара колготок, чулок или носков из нейлона. Подойдут даже старые — главное, чтобы хотя бы одна их часть была целой.

Достаточно надеть материал на руку и протереть внутреннюю сторону в стиральной машине. Если на поверхности колготок появились какие-либо дырки или царапины, это означает, что устройству может потребоваться ремонт. А вот когда на материале нет ни одного изъяна, это признак того, что все работает как надо.

Как долго служит стиральная машина?

Основным показателем срока службы любой стиральной машины является среднее количество циклов при стандартных условиях эксплуатации.

Обычно бытовая стиральная машина служит около 2500 циклов, т.е. примерно 10-15 лет. Но это при условии, что вы ее обслуживаете, чистите и не перегружаете.

[info_b]Важно регулярно проводить техническое обслуживание и чистку машины и ее многочисленных компонентов - от резиновых уплотнений и сливных шлангов до двигателя и пружин машины.[/info_b]

Почему стиральная машина “убегает”?

Кстати, иногда бывает так, что стиральная машина «убегает» или «прыгает» при стирке, особенно при отжиме. Большинство людей не совсем понимают, так и должно быть или это признак того, что происходит что-то неладное. Стоит помнить, что «прыгающая» стиральная машина быстрее изнашивается и легче ломается.

Существует пять возможных причин этого явления. Если вы определите свою проблему, то сможете быстро ее устранить и предотвратить ее в будущем. Дело может быть в:

транспортировочных винтах;

неровном полу;

изношенных амортизаторах;

растянутых пружинах;

перегрузке машины.

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