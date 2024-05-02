Натрите кран этой домашней смесью и подождите. Через 5 минут будет сиять как новый

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Опубликовано: 02.05.2024 15:26 , Обновлено: 02.05.2024

Многие люди сталкиваются с проблемой жесткой воды в доме или квартире. Контакт с ней приводит не только к сухости кожи и волос, но и к образованию известкового налета на различных поверхностях. Как легко очистить краны без едких химических средств. Приготовьте одну эффективную смесь из доступных ингредиентов.

Как бороться с жесткой водой?

На жесткую воду прежде всего указывает грубая и трудно гладящаяся одежда после стирки без кондицирнера. Другой признак - известковый налет, который трудно удалить с поверхностей. Кроме того, кожа становится более сухой, а состояние волос ухудшается. Не стоит упускать из виду и быстрое появление накипи на дне электрического чайника, даже вскоре после его чистки.

К сожалению, возможности напрямую влиять на жесткость воды, которая поступает в наш дом, нет. Однако есть способ частично смягчить ее, купив специальные фильтры. Они позволяют устранить из воды тяжелые металлы, микропластик и другие примеси. Главное, что фильтрованная вода гораздо мягче, что положительно сказывается не только на вкусе воды, но и на состоянии кожи, волос и поддержании фурнитуры в лучшем состоянии.

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Как очистить кран от накипи в домашних условиях?

Минералы и элементы, содержащиеся в жесткой воде, могут привести к образованию известкового налета на различных поверхностях, образуя постоянные отложения. Этого можно избежать, регулярно очищая от накипи приборы, которые часто контактируют с жесткой водой.

Если вы хотите избавиться от неприглядной накипи в кране, воспользуйтесь простым приемом. Вам пригодится стиральный порошок, смешанный с уксусом. Уксус эффективно растворяет накипь, а стиральный порошок усиливает его действие. Такая комбинация удалит даже очень толстый слой накипи.

Как приготовить смесь для удаления накипи? Смешайте порошок с уксусом в пропорции 1:2. Должна получиться густая паста, которой необходимо натереть поверхность крана.

Если оставить ее на 5 минут, а затем протереть влажной губкой и теплой водой, накипь можно полностью удалить.

Этот метод также можно использовать для очистки душевой лейки и шкафов.

Ранее Telegraf.news писал, что любая душевая кабина нуждается в регулярной чистке, так как через некоторое время на ее стенках могут появиться неприглядные пятна и отложения. В результате даже самая стильная модель душевой кабины потеряет свой внешний вид. Чтобы вернуть ей первоначальное состояние, не стоит использовать сильные химические моющие средства, которые могут нанести большой вред поверхности и оставить царапины. Попробуйте распылить это действенное домашнее средство.

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