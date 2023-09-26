Насыпьте этот домашний продукт в раковину. Через 5 минут она должна сиять как новая

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Опубликовано: 26.09.2023 22:59 , Обновлено: 26.09.2023

У каждого человека есть свой способ для очистки раковины. Одни полагаются на средства из магазина, другие предпочитают домашние методы. Как же очистить раковину, используя один популярный продукт из кухонного шкафа?

Для многих этот трюк может показаться абсурдным. Однако те, кто его испытал, утверждают, что уже через 5 минут раковина будет сиять чистотой и на ней даже не будет мелких царапин.

Этот волшебный продукт — обычная пшеничная мука! Сколько нужно? Сейчас расскажем.

Сначала вытрите раковину насухо мягкой тканью. Затем насыпьте в раковину 1/4 стакана или чуть больше муки. Подождите некоторое время и аккуратно распределите муку по всей поверхности мягкой тканью. Затем аккуратно потрите и смойте остатки средства водой из-под крана.

Этот метод лучше всего подходит для поверхностей из нержавеющей стали. Повторяйте процесс по мере необходимости. Большой плюс в том, что мука полностью натуральна и не причинит вреда.

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Чем еще отполировать раковину?

Если речь идет о гранитной раковине, то в полировке помогут несколько капель растительного масла. Хорошо подойдут кокосовое, рапсовое, подсолнечное или оливковое.

Вымойте раковину, тщательно протрите ее, а затем нанесите средство на поверхность. Используйте мягкую ткань.

Оставьте раковину в таком состоянии на ночь, а утром смойте остатки средства и полюбуйтесь результатом. Вскоре вы заметите, что раковина сверкает чистотой, а мелкие царапины ушли в прошлое.

А ранее Телеграф писал, что некоторые люди кладут в раковину лимон. Возможно, это тоже покажется вам странным, однако эффект может приятно удивить.

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