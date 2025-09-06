На это нужно потратить 5 минут всем белорусам ещё в сентябре, чтобы сэкономить на отоплении зимой

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Опубликовано: 06.09.2025 15:42 , Обновлено: 06.09.2025

До начала отопительного сезона в Беларуси осталось не так много времени, так что откладывать подготовку к нему в долгий ящик больше нельзя. Тем, кто уделит отопительной системе в своей квартире буквально 5-10 минут времени уже сейчас, точно не придётся переплачивать за отопление этой зимой.

Речь о чистке радиаторов, которой многие попросту пренебрегают, а ведь эта простая процедура - залог того, что вы не будете платить больше, чем нужно в отопительный сезон.

Почему нужно почистить радиаторы в сентябре?

Несмотря на то, что осень в этом году для белорусов началась с такой жары, которой не бывало на протяжении большей части лета, все прекрасно понимают: это не надолго. Календарь не обманешь, и он с каждым днём приближает настоящую осень, которая рано или поздно всё же наступит, а с ней - и отопительный сезон.

Как известно, в Беларуси начало отопительного сезона не привязано строго к календарным срокам, а зависит именно от погодных условий. Поэтому в случае резкого похолодания включить отопление в домах могут в считанные дни.

[inf]Согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трёх суток .

В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8°С в течение всё тех же трёх суток .[/inf]

При таком раскладе многих отопительный сезон наверняка может застать врасплох, поэтому готовиться к нему стоит заранее, сентябрь - самое подходящее время.

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Как чистка радиаторов поможет сэкономить?

Чистка радиаторов перед началом отопительного сезона - это не вопрос эстетики и гигиены (хотя, разумеется, пыльные пластины батарей и скопившаяся между ними грязь не добавляет красоты и шарма ни одной квартире). И всё же главными причинами, которые должны побудить вас взяться за тряпку, являются риски для здоровья и риск дополнительных расходов.

С точки зрения здоровья, грязный радиатор - это источник пыли, которая с включением батарей будет подниматься в воздух и значительно ухудшит качество воздуха в помещении. Пыль, их вечные спутники пылевые клещи и скопившаяся пыльца с улицы начнут циркулировать по вашему дому вместе с теплым воздухом. Это особенно небезопасно для астматиков, людей с сенной лихорадкой или повышенной чувствительностью глаз, и, конечно, маленьких детей, у которых иммунитет достаточно слабый.

С точки зрения вашего кошелька, неочищенный от пыли радиатор - это впустую выброшенные деньги. Как известно, у запыленного радиатора ухудшается теплообмен. Частицы грязи и пыли действуют как изолятор, не пропуская тепло. В результате, чтобы нагреть комнату, приходится затрачивать большее количество электроэнергии и больше времени для нагрева квартиры до той же температуры.

Как быстро почистить радиатор?

Между тем, даже очень пыльные батареи можно привести в идеальное состояние за считанные минуты. Для этого не придётся бежать в магазин за дорогими химикатами - понадобится всего один предмет из ванной комнаты.

Забудьте о жёстких щётках или стальных губках - они не подходят для чистки радиаторов, поскольку могут повредить покрытие и испортить их внешний вид. Внешнюю поверхность радиатора можно протирать салфеткой из микрофибры - она обладает электростатическими свойствами и буквально “притягивает” к себе пыль. Салфетка должна быть абсолютно сухой или слегка смоченной водой с моющим средством (на случай, если на батарее есть старые разводы или пятна).

А вот чтобы удалить собственно слои пыли изнутри радиатора, придётся проявить смекалку. Обычно со стороны стены внутрь радиатора не подлезть из-за слишком узкого пространства. Решить проблему поможет… фен.

Достаточно включить его и направить мощный поток воздуха на верхнюю решетку. Таким образом пыль изнутри радиатора упадет на пол и её спокойно можно будет собрать ее пылесосом за считанные секунды.

Кстати, чтобы ещё больше облегчить этот процесс, можно к низу батареи прикрепить целлофановый пакет - тогда весь мусор упадёт сразу с него, а пол останется чистым.

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