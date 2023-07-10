«Мы так в Беларуси дождь вызываем» — В TikTok показали, как почистить кастрюлю молодой картошки за 15 секунд

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2023 10:30 , Обновлено: 07.09.2023

Пользователь TikTok поделился видео с лайфхаком, как очень быстро, буквально за 15-20 секунд, почистить целую кастрюлю молодой картошки. Для этого понадобятся всего один продукт, который есть у каждого на кухне, и достаточно сильные руки.

Ролик набрал в соцсети более 3 млн просмотров и около 2 тыс. комментариев. А 6 тыс. человек сохранили его себе, вероятно, тоже решив попробовать необычно почистить молодую картошку.

Как показал мужчина на видео, нужно всего лишь положить картофель в кастрюлю и посыпать его… солью. А затем накрыть посуду крышкой и начать энергично ее трясти.

У автора ролика это заняло около 15 секунд.

[link href=“https://www.tiktok.com/@siziyvladimir?refer=embed” title=“@siziyvladimir” target=“_blank” rel=“noopener”] @siziyvladimir [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7249782121799387910?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - SiziyVladimir” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - SiziyVladimir [/link]

«Мы так в Беларуси дождь вызываем», — пошутил один из комментаторов.

«У меня столько сил нет, так трясти», «И так двое суток», «Танец с бубнами», «У меня руки чуть не отвалились но почистилась», «Мужик, ты сделал мою жизнь прекрасной», «Надо в стиральную машину», — написали другие.

Также некоторые отметили: для того, чтобы способ сработал, картошка должна быть небольшой и свежевыкопанной.

Напомним о еще одном способе почистить целое ведро картошки за 5 секунд, о котором ранее писал Телеграф. Он тоже довольно эффективный, хотя и немного смешной:

Как почистить ведро картошки за 5 секунд? Этот метод развеселил TikTok

Кстати, в Беларуси действительно есть обряд «Зазывания дождя». Его издавна проводили в засушливую пору — чтобы чтобы наливалось зерно и шли в рост травы перед покосом. Посмотрите, как он проходит:

Стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы