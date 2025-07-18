На "АТЛАНТе" ответили, испортится ли холодильник, если ставить горячие блюда

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Опубликовано: 18.07.2025 07:37 , Обновлено: 12.08.2025

Можно ли ставить горячие блюда в холодильник сразу после приготовления? Этот вопрос наверняка волнует многих белорусов, особенно когда кухонные хлопоты затягиваются допоздна. Ждать полного остывания или рискуя испортить продукты, убрать их в холодильник горячими? Журналисты Telegraf.news обратились за разъяснениями к экспертам ЗАО "АТЛАНТ" - ведущего производителя бытовой техники.

Что будет, если поставить горячее в холодильник?

Так, начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Валерия Погула посоветовала не ставить горячую еду в холодильник.

“Лучше всего выждать, пока блюда не остынут до комнатной температуры, чтобы сохранить качество приготовленного”, — сказала специалист.

Ее заместитель Алексей Мышко пояснил: “Если вы поставите обед с пылу с жару в холодильник, последнему от этого ничего не будет. Но продукт испортится”.

По его словам, причина в резком перепаде температур.

“Если суп быстро охладить с горячего до холодного, он простоит у вас буквально 2-3 дня. Можете поэкспериментировать”, - предложил провести эксперимент Алексей. При этом добавил: “Но будьте готовы к тому, что придется чаще готовить”.

По словам специалистов "АТЛАНТ", холодильник никак не пострадает от горячих кастрюль, а вот блюдо из-за перепада температур быстрее испортится

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Влияет ли это на энергоэффективность?

Многих белорусов также волнует вопрос: заставляют ли горячие блюда бытовую технику работать еще интенсивнее, и влияет ли это на энергосбережение?

“Теоретически возможно, но минимально. Просто компрессор отработает лишние 2 минуты, пока не выведет температуру до оптимальной”, - пояснил заместитель начальника управления маркетинга.

А сколько ждать, пока еда остынет?

В свою очередь магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица компании Holistic Health RD из США Стефани Крэбтри также сказала, что перед тем как убрать продукты в холодильник, определенно следует дать им остыть.

При этом отметила, что “при хранении продуктов важно избегать температурного диапазона от 4 до 60 °C, который называют “опасной зоной”.

По словам магистра наук, именно в этих условиях патогенные бактерии размножаются наиболее активно (их число удваивается всего за 20 минут). Чем дольше еда остаётся в этом диапазоне, тем выше риск пищевого отравления.

«Если вы положите горячую еду прямо в холодильник, она может оставаться в опасной зоне дольше, если находится в глубокой ёмкости, — добавила Крэбтри. — Это также может нагреть продукты, находящиеся рядом с ней в холодильнике».

Поэтому, специалисты, в том числи Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендует:

Дать пище остыть до комнатной температуры (но не более 2 часов );

); Переложить её в холодильник с температурой ≤4°C.

Как быстро охладить еду?

Измените форму

Переложите из кастрюли в плоский контейнер (высота ≤10 см)

Распределите тонким слоем

Используйте физику

Оставьте при комнатной температуре на 30-60 мин

Помешивайте для выхода тепла

Для жидкостей (супов) — добавьте кубики льда

Охлаждайте порциями

Не заполняйте контейнер полностью

Сначала охладите половину, потом добавьте остальное

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