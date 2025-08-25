Многие белорусы пылесосят неправильно? Ремонтники назвали 3 ошибки и 7 вещей, убивающих бытовую технику

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Опубликовано: 25.08.2025 13:33 , Обновлено: 25.08.2025

Слабое всасывание и постоянно засоряющиеся фильтры — знакомые проблемы? Вы не одиноки. Владельцы как проводных, так и беспроводных пылесосов часто сталкиваются с этим. Прежде чем мириться с неэффективной работой техники или тратиться на дорогостоящую замену, стоит проверить: а все ли вы делаете правильно? Зачастую причина кроется в ошибках во время уборки. Специалисты по ремонту выделили 6 главных промахов, которые допускают пользователи, и составили список из 7 предметов, которые категорически нельзя пылесосить.

Так, генеральный директор компании The House of Vacuums из Северной Каролины (США), которая продаёт, обслуживает и ремонтирует пылесосы, Кори Хэнкинс рассказал об ошибках, которые допускают люди, работая с пылесосами, а также дал советы по обслуживанию, которые помогут поддерживать бесперебойную работу вашего устройства долгие годы.

Мытье и замена фильтров и мешков для сбора были

По словам профессионала, люди часто вообще не моют пылесосы, но это крайне важно для их работы. Он отметил, что мытьё фильтров сохранит мощность всасывания пылесоса и поможет поддерживать чистоту в доме.

Хэнкис порекомендовал мыть их раз в месяц (подробнее смотрите в инструкции к пылесосу) и менять мешки для сбора пыли раз в два-четыре месяца, а фильтры - раз в год.

Он также рекомендует ежегодно проводить техническое обслуживание пылесоса, если вы хотите, чтобы он работал оптимально и прослужил дольше. Это, вероятно, разумное решение, если вы заплатили за него немалые деньги.

Удаление волос со щетки или ролика

«Это серьёзная проблема», — подчеркнул Хэнкинс.

Человеческие волосы, шерсть домашних животных, ворс, нитки — всё это наматывается на ролики и может серьёзно ослабить всасывание пылесоса, если вы позволите ему выйти из-под контроля.

Следуйте инструкции к вашему устройству, но многие модели позволяют выдвинуть щёточный валик, чтобы легко удалить волосы. В других моделях может потребоваться аккуратное состригание волос ножницами.

Зарядка

«Я советую пользователям давать пылесосу зарядиться до 100%, а затем в следующий раз, когда будете использовать его несколько минут, не подключайте его к зарядному устройству. Пользуйтесь пылесосом, пока аккумулятор полностью не разрядится», — отметил эксперт.

По его словам, это цикличное восстановление срока службы аккумулятора, которое продлевает его срок службы.

Уборка соды и порошка пылесосом

Хэнкис заявил, что это самое распространённое нарушение, с которым он сталкивается.

Он подчеркнул, что это очень плохая идея по двум причинам: во-первых, из-за невероятной пыли и мелкого порошка: весь этот мелкий порошок засорит фильтр и другие части пылесоса.

Во-вторых, некоторые марки ковровых порошков на самом деле содержат кислоту, которая со временем может повредить фильтры пылесоса (и некоторые волокна ковров).

Что еще нельзя всасывать пылесосом?

Большой ошибкой, по словам ремонтников, является уборка некоторой грязи и предметов, которые, как бы заманчиво это ни было, ни в коем случае нельзя убирать с помощью пылесоса.

Так, эксперты британской организации по защите прав потребителей Which? назвали еще шесть вещей, которые могут повредить или засорить вашу бытовую технику.

Зола и опилки

“Стоит дважды подумать, прежде чем пылесосить всю оставшуюся золу и опилки, поскольку они содержат настолько мелкие частицы пыли, что даже небольшое их количество может полностью засорить ваши фильтры и привести к снижению мощности всасывания”, — предупредили специалисты .

По их словам, лучшим решением будет сначала увлажнить пыль, а затем смести её совком и щёткой.

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Острые предметы

Уборка разбитого стекла пылесосом может повредить ваш прибор, утверждает Which? Мелкие осколки могут застрять в шланге, моторе, а если вы используете пылесос с мешком для сбора пыли, то могут порвать его.

Лучше всего просто подмести стекло, а затем промокнуть поверхность влажным бумажным полотенцем, чтобы собрать мелкие осколки, которые вы могли пропустить.

Почва и растительные остатки

Сила нажатия и вес пылесоса, скорее всего, ещё глубже втопчут грязь в ковёр и могут даже оставить на нём пятна. Остатки растений, опавшие с комнатных растений, могут легко засорить пылесос, особенно если они влажные. Листья также могут испачкать ковёр, подчеркнули профессионалы.

Вместо этого сметите видимую землю, сухую грязь и опавшие листья. Это задача для совка и щётки.

Жидкости

Всасывание чего-то мокрого — верный способ засорить трубку и засорить фильтр. Всасывание жидкостей также намочит содержимое пылесоса, а пыль, которую вы потом всосёте, будет скапливаться, образуя грязную, влажную массу, которая может покрыться плесенью.

Также это представляет угрозу безопасности и может привести к сбою в электросети, который навсегда выведет пылесос из строя.

Мелкие предметы

Стоит обращать внимание на острые и крупные предметы, например, сухие хлопья или мелкий гравий. Более крупные предметы могут засорить и повредить внутренние механизмы вашего пылесоса.

Распространенными виновниками также являются такие предметы, как мелкие монеты, скрепки и булавки — они не только могут застрять в щетке, но и их твердые или острые края могут по пути треснуть или проколоть внутреннюю трубку или двигатель пылесоса.

Липкие вещества

Они могут забить щетину щётки для пыли, засорить фильтр и заклинить двигатель.

Хуже того, липкие вещества, такие как сироп, блёстки или клей, попавшие в пылесос, нагреваются и, скорее всего, расплавятся. Это наверняка сломает мотор и сделает пылесос небезопасным и непригодным к использованию, утверждает эксперты Which?

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