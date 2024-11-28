Зачем натягивать носок на трубку пылесоса? Этот странный лайфхак спасет от распространенной неприятности

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Опубликовано: 28.11.2024 12:22 , Обновлено: 28.11.2024

Кто бы мог подумать, что старые носки или даже колготки найдут такое необычное применение? Казалось бы, зачем натягивать их на трубку пылесоса. Однако этот необычный трюк имеет вполне практичное объяснение. Это простой и эффективный способ решить одну из распространенных в быту проблем.

Речь идет о том, что иногда в квартире или доме по невнимательности падает на пол какой-нибудь маленький предмет. Это может быть сережка, застежка или, например, крошечный винтик, который не видно с первого взгляда. Найти их, не прочесывая панели, ковры и закоулки, как раз и поможет конструкцию из пылесоса и старого носка.

Несмотря на то, что лайфхак звучит необычно, работает он великолепно.

Весь фокус в том, чтобы натянуть предмет одежды на трубку прибора. Как только вы это сделаете, включите прибор (желательно с меньшей мощностью) и «пропылесосьте» то место, где вы потеряли маленький предмет. Он найдется в мгновение ока.

Сетка, созданная из колготок или носков, не будет препятствовать потоку воздуха, но в то же время обеспечит безопасность, чтобы потерянная вещь не оказалась в пылесосе, а осталась там, и вы могли легко ее достать.

[info_b]СОВЕТ! При использовании этого трюка, конечно, будьте осторожны, чтобы не затянуть в пылесос грязь и крупный мусор, так как они также останутся на «засоре».[/info_b]

Тем временем блогер Smart Fox c 478 тыс. подписчиков на Youtube наглядно показал, в чем польза такого лайфхака.

Ранее Telegraf.news писал, как пылесос и втулка помогут при мыте окон.

Мытье окон — настоящий кошмар для многих людей. Мало того, что приходится изрядно потрудится, так еще и результат не всегда удовлетворительный. Например, одной из проблем являются разводы. Но есть и другая, которая может испортить все наши усилия — нижняя часть рамы. К счастью, есть простой способ очистить труднодоступные места.

Прикрепите к пылесосу втулку и включите его. Как это поможет при мытье окон?