Лук пролежит свежим всю зиму, если сделаете так. Какая температура для него идеальная?

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Опубликовано: 06.11.2024 10:55 , Обновлено: 06.11.2024

Наверное, многие задаются вопросом, как эффективно хранить свои овощные запасы, чтобы они прослужили всю зиму. Лук, неотъемлемая часть белорусской кухни, требует особого внимания. Вот проверенные способы, позволяющие сохранить его свежим в течение нескольких месяцев.

Во-первых, очень важно правильно высушить лук после сбора урожая. Овощ должен пролежать в сухом и проветриваемом месте 2-3 недели, пока чешуйки не приобретут бумажную консистенцию, а корни не станут сухими и ломкими. Это первый шаг к обеспечению длительной свежести.

После сушки рекомендуется обрезать корни, оставив около сантиметра, для дополнительной защиты от влаги. Подготовленные таким образом луковицы лучше всего хранить в прохладном, темном и сухом месте, где температура колеблется между 0 и 5 градусами Цельсия. Чердак, подвал или кладовка кажутся идеальными местами.

Как и где хранить лук? Так он не заплесневеет и будет твердым до 6 месяцев

Не храните лук в холодильнике, где высокая влажность может способствовать быстрой порче овоща. Вместо этого эксперты рекомендуют использовать проволочные корзины, деревянные ящики или сетчатые мешки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.

Пластиковые контейнеры и полиэтиленовые пакеты, напротив, являются наихудшим выбором, поскольку способствуют образованию конденсата и ускоряют процессы гниения. Луку необходимо пространство, которое позволяет лучше проветривать помещение и дольше сохранять его качество.

[info_b]К слову, если вы соберётесь хранить картошку и лук рядом в одном помещении, то будьте готовы к тому, что обнаружите в один момент вонючую жижу и гнилье вместо овощей.[/info_b]

Многие делают эту ошибку. Если вы будете хранить лук рядом с этим, он превратится в гниль