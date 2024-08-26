Кофе "выдохся" и потерял свой запах? Этот лайфхак с добавлением 1 ингредиента вернёт напитку аромат

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Опубликовано: 26.08.2024 11:08 , Обновлено: 26.08.2024

Иногда молотый кофе выветривается и теряет свой аромат. Кажется, что такой напиток испорчен, и его остаётся только выбросить, но не спешите этого делать. Вернуть кофе приятный запах поможет 1 ингредиент, который наверняка может найтись среди ваших лакомств. Этот простой трюк позволит залежавшемуся напитку вернуть свои качества и радовать своим вкусом и ароматом дольше.

Причин, из-за которых кофе портится и теряет свой запах, может быть несколько. Но чаще всего все они связаны с банальными ошибками хранения. Чтобы кофе радовал своей свежестью и ароматом каждый день и его запах не выветривался, стоит учесть несколько правил.

Как сохранить аромат кофе надолго?

Если вы хотите наслаждаться ароматным и вкусным кофе, то не ставьте лишний раз коробку с напитком на подоконник. Кроме того, не стоит оставлять упаковку открытой. После открытия упаковки всегда закрепляйте упаковку с напитка зажимом. Этот приём позволяет ограничить приток наружного воздуха.

Также стоит следить за тем, чтобы в комнате, где находится кофе, не было слишком жарко и влажно.

Кроме того, всегда лучше молоть кофе непосредственно перед завариванием, а не держать его большие запасы долго.

Общий срок хранения кофе после вскрытия упаковки не должен занимать больше 1 месяца. Однако если же аромат кофе всё же выветрился, есть способ исправить ситуацию.

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Положите этот продукт в баночку с кофе - и аромат вернётся

Даже если ваш кофе “выдохся”, вы всё равно можете его пить и наслаждаться ароматом. Молотые зёрна быстро восстановят свой характерный запах, если вы добавите в них один ингредиент, который наверняка есть у вас в кухонном шкафу.

Речь идет о 3-4 кубиках тёмного шоколада (чем больше упаковка кофе, тем больше вы кладёте шоколада внутрь).

Поместите шоколадные кубики в герметичный контейнер с кофе на 48 часов. Через два дня можете пить напиток. Вернувшийся аромат вас определённо приятно удивит.

Ранее Telegraf.news писал о том, что любители кофе по-разному заваривают напиток. Кто-то просто заливает его кипятком, кто-то пользуется кофемашиной, а кто-то варит на плите в турке или джезве. Однако не все знают, что от того, нагреваете ли вы чашку, также зависит общий вкус кофе. Узнайте, как этот лайфхак улучшает качества напитка.

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