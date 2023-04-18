Из чего на самом деле делают растворимый кофе? Есть два способа производства

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Опубликовано: 18.04.2023 12:36 , Обновлено: 11.09.2023

Кто-то предпочитает пить молотый кофе, а кто-то растворимый. К качеству первого вопросов почти не возникает. А вот по поводу второго некоторые люди задумываются, не добавляют ли туда какие-нибудь вспомогательные вещества? Узнали, как на самом деле производят растворимый кофе, и какой лучше не пить.

Как делают растворимый кофе?

Настоящий растворимый кофе, который продают в магазине в банках или больших пачках, на самом деле производят из кофейных зерен. Как правило, производитель сам указывает это на упаковке.

Перед тем, как попасть в продажу, зерна должны пройти соответствующую обработку. Есть два способа производства растворимого кофе.

Первый — сублимационная сушка. Сначала кофейные зерна обжаривают, перемалывают и заваривают в больших резервуарах. Полученную концентрированную жидкость фильтруют, очищают и сушат при температуре -40°С. Благодаря этому получают кристаллы льда, которые отделяют от замороженных гранул.

Второй метод — сушка распылением, при которой из жидкости получается сухой порошок. Экстракт рассыпного кофе заваривают и распыляют в большом резервуаре с горячим воздухом. Под его воздействием вода испаряется, а образовавшийся порошок падает на дно бака. Порошок подвергается дальнейшей обработке для получения гранул.

Как видите, процесс производства растворимого кофе не предполагает добавления в него каких-либо вспомогательных веществ. То есть это заваренный и высушенный кофейный экстракт. В нем не должно быть никаких трансжиров, консервантов или эмульгаторов.

Из чего делают растворимый кофе “2 в 1” и “3 в 1”?

А вот ситуация с популярными пакетиками «2 в 1» и «3 в 1» совершенно другая. Это уже не кофе, а кофейный напиток , поэтому его должны продавать с соответствующей маркировкой.

В составе одного пакетика кофейного напитка “3-в-1” есть следующие ингредиенты:

сахар;

глюкозный сироп;

кофе растворимый порошкообразный;

гидрогенизированный растительный жир (обычно полностью гидрогенизированный пальмоядровый жир);

сухое обезжиренное молоко;

регуляторы кислотности (Е 340 ii, Е 451 i, Е 452 i, Е 331 iii);

молочный белок;

растительный жир, эмульгаторы (Е 471, Е 472 е);

ароматизатор;

агент антислеживающий (Е 551);

стабилизатор (Е339);

соль;

подсластители (ацесульфам калия, аспартам).

По мнению экспертов, такой «кофе» явно вреден для здоровья и пить его они не советуют. Однако его не стоит отождествлять с растворимым кофе, который не содержит никаких добавок.