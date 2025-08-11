Способ стерилизации банок "21-го века" вызвал жаркие споры в TikTok

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Опубликовано: 11.08.2025 11:38 , Обновлено: 12.08.2025

Видео в TikTok о современном способе стерилизации банок "за 1 минуту" для различных закаток на зиму вызвало бурное обсуждение в комментариях. Одни пользователи заявили, что лучше будут делать, как делали. Другие усомнились, что емкости вообще нужно стерилизовать. А журналисты Telegrfaf.news разобрались, зачем на самом деле обрабатывать банки и какой способ рекомендуют медики.

“Если вы до сих пор стерилизуете банки в духовке часами, то в 21 веке уже так делать не нужно. Покажу вам обалденный способ, как можно простерилизовать банки за одну минуту”, — заявил автор ролика в самом начале.

Он утверждает, что банки “не нужно мыть”, а просто залить в них уксус, взболтать, “чтобы покрыл всю банку и крышку в том числе”, а затем вылить его в раковину.

“Все идеально чисто. Заняло это все буквально одну минуту. И так делаем с каждой банкой”, — резюмировал автор.

Однако в комментариях разгорелись споры. Одни пользователи заявили, что уже давно не стерилизуют банки в духовке. Другие отметили, что даже в 21 веке “стерилизовать банки в духовке — самый лучший способ”.

“Я в микроволновке стерилизую за 3 минуты”, — написала одна из зрительниц.

“Облил кипятком и все!!!!!! Какие духовки или посудомойки, а тем более уксус)))” — заявила другая.

Кто-то сказал, что вообще не стерилизует, а только моет содой.

А многие написали, что на такую “стерилизацию” понадобится слишком много уксуса. “А если катаешь 20 банок ? Это сколько надо уксуса ?Проще поставить в микроволновку”, — спросила женщина.

“Духовка, 5 минут - и куча банок готовы. Быстрее и проще, чем уксусом”, — поделилась другая.

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А может ли вообще уксус заменить полноценную стерилизацию?

Отметим, что стерилизация - это, как правило, термическая обработка стеклянных банок для консервации. В домашних условиях для этой процедуры тару либо кипятят в воде, либо нагревают в духовке или микроволновке.

Такая обработка нужна для того, чтобы очистить банки, а также убить бактерии и микробы, которые портят консервацию.

В плохо обработанных банках может развиться Clostridium botulinum — бактерия, вызывающая ботулизм (опасное пищевое отравление) . Особенно важно стерилизовать банки для консервации с низкой кислотностью (грибы, мясо, рыба, некоторые овощи).

Тем не менее многие уверены, что банки будет достаточно обработать просто уксусом, так как он обладает антибактериальными свойствами. Этот способ действительно довольно популярный, так как он простой, быстрый и не требует сложных манипуляций с кипячением или нагреванием банок.

Но сможет ли уксус полностью уничтожить все микроорганизмы? Есть сомнения, так как после такой обработки на стенках тары могут остаться незаметные частицы пищи или жира, которые станут питательной средой для микробов. К тому же он точно не устранит термостойкие споры, которые могут выжить и испортить консервацию.

И более важный аргумент - на сайтах органов здравоохранения рекомендуют именно термическую обработку, и никакую другую.

“Проще всего это делать в духовке. Для этого вымытые банки поставьте в холодную духовку. Затем нагрейте ее до 150 — 160 градусов. Стерилизуйте банки при такой температуре 15—20 минут”, —посоветовали на сайте белорусского Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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