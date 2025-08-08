Telegraf.news
ru

Как вкусно замариновать лисички на зиму? Нашли рецепт острой закатки, которая отлично подойдет к мясу

Как вкусно замариновать лисички на зиму? Нашли рецепт острой закатки, которая отлично подойдет к мясу
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Грибной сезон в самом разгаре, и белорусы продолжают делиться рекордным урожаем лисичек. Если вы уже не знаете, куда их деть, замаринуйте их на зиму. Такая заготовка отлично подойдет в качестве гарнира ко многим мясным блюдам, а также как закуска на праздник.

Как приготовить маринованные лисички?

Маринованные лисички, хоть и требуют много времени на приготовление, не требуют кулинарного опыта и должны понравится всем любителям грибов.

Всё, что вам понадобится, — это грибы, собранные в лесу, несколько простых ингредиентов и банки. Подробный список ингредиентов выглядит следующим образом:

  • 1 кг свежих лисичек;
  • 1 стакан уксуса;
  • 4 стакана воды;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 7-8 лавровых листов;
  • 1 столовая ложка черного перца горошком;
  • 1 столовая ложка семян горчицы;
  • 10 шариков душистого перца;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 1 острый перец чили.
default-alt-content

Способ приготовления:

Для начала очистите лисички от грязи и другого мусора. Затем обдайте очищенные грибы кипятком, подождите примерно 3 минуты и слейте воду.

Начните готовить рассол. Налейте воду и уксус в кастрюлю. Добавьте мёд и все специи. Доведите до кипения. Тем временем подготовьте небольшие стерилизованные банки и разложите по ним лисички и нарезанный перец чили.

Залейте горячим рассолом подготовленные банки с грибами, убедившись, что в каждой банке есть лавровый лист, душистый перец и перец горошком.

Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.

Еще один рецепт маринованных лисичек

Также вкусным рецептом лисичек в маринаде на зиму поделилась на своем Youtube-канале Наталья Иткол.

Согласно ее рецепту, на 1 л воды вам понадобятся:

  • соль от 1,5 до 3 ст.л. без горки (зависит от количества грибов и желаемого вкуса);
  • сахар 1 ст.л.;
  • гвоздика 3 шт.;
  • лавровый лист 2 шт.;
  • черный перец горошком 1 ч.л. без горки.;
  • укроп соцветие от 3 до 6 (зависит от размера);
  • кориандр 1 ч.л. без горки;
  • уксус столовый 9 % — по 1ч.л. на банку 0,5 литра.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепт маринованных грибов по-азиатски. Это отличная закуска, которая также прекрасно сочетается с рисом, лапшой салатами и не только.

Как приготовить грибы по-азиатски? Секрет не только в маринаде

Темы: