Как вкусно замариновать лисички на зиму? Нашли рецепт острой закатки, которая отлично подойдет к мясу
Грибной сезон в самом разгаре, и белорусы продолжают делиться рекордным урожаем лисичек. Если вы уже не знаете, куда их деть, замаринуйте их на зиму. Такая заготовка отлично подойдет в качестве гарнира ко многим мясным блюдам, а также как закуска на праздник.
Как приготовить маринованные лисички?
Маринованные лисички, хоть и требуют много времени на приготовление, не требуют кулинарного опыта и должны понравится всем любителям грибов.
Всё, что вам понадобится, — это грибы, собранные в лесу, несколько простых ингредиентов и банки. Подробный список ингредиентов выглядит следующим образом:
- 1 кг свежих лисичек;
- 1 стакан уксуса;
- 4 стакана воды;
- 1 столовая ложка соли;
- 7-8 лавровых листов;
- 1 столовая ложка черного перца горошком;
- 1 столовая ложка семян горчицы;
- 10 шариков душистого перца;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 острый перец чили.
Способ приготовления:
Для начала очистите лисички от грязи и другого мусора. Затем обдайте очищенные грибы кипятком, подождите примерно 3 минуты и слейте воду.
Начните готовить рассол. Налейте воду и уксус в кастрюлю. Добавьте мёд и все специи. Доведите до кипения. Тем временем подготовьте небольшие стерилизованные банки и разложите по ним лисички и нарезанный перец чили.
Залейте горячим рассолом подготовленные банки с грибами, убедившись, что в каждой банке есть лавровый лист, душистый перец и перец горошком.
Переверните банки вверх дном и оставьте остывать.
Еще один рецепт маринованных лисичек
Также вкусным рецептом лисичек в маринаде на зиму поделилась на своем Youtube-канале Наталья Иткол.
Согласно ее рецепту, на 1 л воды вам понадобятся:
- соль от 1,5 до 3 ст.л. без горки (зависит от количества грибов и желаемого вкуса);
- сахар 1 ст.л.;
- гвоздика 3 шт.;
- лавровый лист 2 шт.;
- черный перец горошком 1 ч.л. без горки.;
- укроп соцветие от 3 до 6 (зависит от размера);
- кориандр 1 ч.л. без горки;
- уксус столовый 9 % — по 1ч.л. на банку 0,5 литра.
Ранее Telegraf.news публиковал рецепт маринованных грибов по-азиатски. Это отличная закуска, которая также прекрасно сочетается с рисом, лапшой салатами и не только.
Как приготовить грибы по-азиатски? Секрет не только в маринаде