Какая рыба клюёт в сентябре? Вот 11 видов, на которые белорусам стоит готовить снасти
Осень - любимая многими пора для рыбалки. Сезон купания закончился, на озёрах и реках установилась тишина. При этом на дворе ещё солнечно, но уже не жарко. Такая обстановка располагает к отдыху и очень комфортной рыбалке. Какая рыба клюёт в сентябре и на что ориентироваться, отправляясь к водоёмам?
В сентябре сохраняется активность многих теплолюбивых рыб. Опытные рыболовы знают, что в эту пору ещё можно словить белого амура, сазана, линя или карася . Когда сентябрь тёплый, “охотники” на эти виды рыб могут рассчитывать выловить достаточно крупные экземпляры, если встанут рано. С приходом осенних холодов эти рыбы охотнее клюют на наживку, т.к. питания в воде стало меньше.
У хищных рыб в этот период заметно повышается уровень агрессии. В это время можно рассчитывать на поимку окуня , который активнее следит за приманкой. Также стоит поискать места для ловли щуки , на которую в сентябрьскую пору может наблюдаться активный клёв.
В числе рыб, на которых охотятся рыболовы в сентябре также судак и лещ . А для сома сентябрь и вовсе считается периодом максимальной активности.
Любителям крупных экземпляров рыбы стоит знать, что в сентябре можно словить плотву самых впечатляющих размеров, а в реках, особенно в периоды маловодья может активно клевать жерех.
На что ловить рыбу в сентябре?
Щука
- Приманки: Воблеры, блесны, джиги, твистеры.
- Методы: Твичинг, джиговая проводка.
Линь
- Приманки: Черви, тесто, горох, кукуруза.
- Методы: Поплавочная удочка, фидер.
Окунь
- Приманки: Маленькие воблеры, блесны, твистеры.
- Методы: Твичинг, равномерная проводка.
Судак
- Приманки: Виброхвосты, джиг-головки, блесны.
- Методы: Джиг, проводка по дну.
Карась
- Приманки: Кукуруза, тесто, черви, мотыли.
- Методы: Поплавочная удочка, фидер.
Жерех
- Приманки: воблеры, блесны, твистеры, живцы.
- Методы ловли: Спиннинг, ловля на живца.
Лещ
- Приманки: Мотыли, перловка, тесто.
- Методы: Фидерная ловля, поплавочная удочка.
Сом
- Приманки: Живец, крупные силиконовые приманки, мясо.
- Методы: Донная ловля, троллинг.
Белый амур
- Приманки: Кукуруза, хлеб, растительные приманки.
- Методы: Поплавочная удочка, фидер.
Сазан
- Приманки: Кукуруза, бойлы, тесто, хлеб, мотыли.
- Методы: Фидерная ловля, донная ловля.
Плотва
- Приманки: Мотыли, опарыш, тесто.
- Методы: Поплавочная удочка, фидер.
«Борьба длилась минут 10» — Белорусский рыбак показал, как выловил двухметрового сома в Припяти. На что клюнул?
В какие дни можно ожидать более активного клёва?
На фактор поклёвки влияет множество факторов, начиная от заселённости самого водоёма, погодных условий, правильной наживки да и просто элементарной удачи . Тем не менее, знание мест и особенностей поведения разных видов рыб значительно приближают к её поимке.
Погода может меняться, поэтому стоит следить за температурой воды и атмосферными условиями. Рыба может вести себя по-разному в зависимости от этих факторов. Утренние и вечерние часы часто являются наиболее продуктивными для ловли.
Используйте разнообразные насадки и приманки, чтобы привлечь внимание рыбы и учитывайте, что она может перемещаться на разные глубины в поисках пищи.
Многие рыбаки в вопросах лучших дней для рыбалки ориентируются на погоду и своё чутьё. Однако существует и лунный календарь рыболовов, на который также можно ориентироваться, отправляясь на рыбалку.
Посмотреть его онлайн белорусам можно по приведённойссылке.Но стоит знать, что такой прогноз клёва хищной и мирной рыбы не учитывает погодных условий. Учитываются факторы текущего лунного дня и эмперические зависимости Завидонова и Кузнецова.
Также посмотреть прогноз поклёва и места для рыбной ловли можно, воспользовавшись сервисом rybalku.ru. Здесь можно увидеть карту вероятной поклёвки определённых видов рыбы в самых разных регионах Беларуси.
Данный сервис не обещает точного улова, т.к. он зависит от ряда факторов, однако он точно поможет сориентироваться с выбором места и наживкой на нужную рыбу.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в лаборатории ихтиологии Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук (НАН) призвали белорусских рыбаков обращаться в учреждение в случае поимки солнечного окуня и принести им живую или замороженную рыбу.
Ученые призвали белорусских рыбаков обращаться в НАН после поимки этой рыбы. В чем дело?