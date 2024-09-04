Какая рыба клюёт в сентябре? Вот 11 видов, на которые белорусам стоит готовить снасти

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Опубликовано: 04.09.2024 12:28 , Обновлено: 04.09.2024

Осень - любимая многими пора для рыбалки. Сезон купания закончился, на озёрах и реках установилась тишина. При этом на дворе ещё солнечно, но уже не жарко. Такая обстановка располагает к отдыху и очень комфортной рыбалке. Какая рыба клюёт в сентябре и на что ориентироваться, отправляясь к водоёмам?

В сентябре сохраняется активность многих теплолюбивых рыб. Опытные рыболовы знают, что в эту пору ещё можно словить белого амура, сазана, линя или карася . Когда сентябрь тёплый, “охотники” на эти виды рыб могут рассчитывать выловить достаточно крупные экземпляры, если встанут рано. С приходом осенних холодов эти рыбы охотнее клюют на наживку, т.к. питания в воде стало меньше.

У хищных рыб в этот период заметно повышается уровень агрессии. В это время можно рассчитывать на поимку окуня , который активнее следит за приманкой. Также стоит поискать места для ловли щуки , на которую в сентябрьскую пору может наблюдаться активный клёв.

В числе рыб, на которых охотятся рыболовы в сентябре также судак и лещ . А для сома сентябрь и вовсе считается периодом максимальной активности.

Любителям крупных экземпляров рыбы стоит знать, что в сентябре можно словить плотву самых впечатляющих размеров, а в реках, особенно в периоды маловодья может активно клевать жерех.

На что ловить рыбу в сентябре?

Щука

Приманки: Воблеры, блесны, джиги, твистеры.

Воблеры, блесны, джиги, твистеры. Методы: Твичинг, джиговая проводка.

Линь

Приманки: Черви, тесто, горох, кукуруза.

Черви, тесто, горох, кукуруза. Методы: Поплавочная удочка, фидер.

Окунь

Приманки: Маленькие воблеры, блесны, твистеры.

Маленькие воблеры, блесны, твистеры. Методы: Твичинг, равномерная проводка.

Судак

Приманки: Виброхвосты, джиг-головки, блесны.

Виброхвосты, джиг-головки, блесны. Методы: Джиг, проводка по дну.

Карась

Приманки: Кукуруза, тесто, черви, мотыли.

Кукуруза, тесто, черви, мотыли. Методы: Поплавочная удочка, фидер.

Жерех

Приманки: воблеры, блесны, твистеры, живцы.

воблеры, блесны, твистеры, живцы. Методы ловли: Спиннинг, ловля на живца.

Лещ

Приманки: Мотыли, перловка, тесто.

Мотыли, перловка, тесто. Методы: Фидерная ловля, поплавочная удочка.

Сом

Приманки: Живец, крупные силиконовые приманки, мясо.

Живец, крупные силиконовые приманки, мясо. Методы: Донная ловля, троллинг.

Белый амур

Приманки: Кукуруза, хлеб, растительные приманки.

Кукуруза, хлеб, растительные приманки. Методы: Поплавочная удочка, фидер.

Сазан

Приманки: Кукуруза, бойлы, тесто, хлеб, мотыли.

Кукуруза, бойлы, тесто, хлеб, мотыли. Методы: Фидерная ловля, донная ловля.

Плотва

Приманки: Мотыли, опарыш, тесто.

Мотыли, опарыш, тесто. Методы: Поплавочная удочка, фидер.

«Борьба длилась минут 10» — Белорусский рыбак показал, как выловил двухметрового сома в Припяти. На что клюнул?

В какие дни можно ожидать более активного клёва?

На фактор поклёвки влияет множество факторов, начиная от заселённости самого водоёма, погодных условий, правильной наживки да и просто элементарной удачи . Тем не менее, знание мест и особенностей поведения разных видов рыб значительно приближают к её поимке.

Погода может меняться, поэтому стоит следить за температурой воды и атмосферными условиями. Рыба может вести себя по-разному в зависимости от этих факторов. Утренние и вечерние часы часто являются наиболее продуктивными для ловли.

Используйте разнообразные насадки и приманки, чтобы привлечь внимание рыбы и учитывайте, что она может перемещаться на разные глубины в поисках пищи.

Многие рыбаки в вопросах лучших дней для рыбалки ориентируются на погоду и своё чутьё. Однако существует и лунный календарь рыболовов, на который также можно ориентироваться, отправляясь на рыбалку.

Посмотреть его онлайн белорусам можно по приведённойссылке.Но стоит знать, что такой прогноз клёва хищной и мирной рыбы не учитывает погодных условий. Учитываются факторы текущего лунного дня и эмперические зависимости Завидонова и Кузнецова.

Также посмотреть прогноз поклёва и места для рыбной ловли можно, воспользовавшись сервисом rybalku.ru. Здесь можно увидеть карту вероятной поклёвки определённых видов рыбы в самых разных регионах Беларуси.

Данный сервис не обещает точного улова, т.к. он зависит от ряда факторов, однако он точно поможет сориентироваться с выбором места и наживкой на нужную рыбу.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в лаборатории ихтиологии Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук (НАН) призвали белорусских рыбаков обращаться в учреждение в случае поимки солнечного окуня и принести им живую или замороженную рыбу.

Ученые призвали белорусских рыбаков обращаться в НАН после поимки этой рыбы. В чем дело?