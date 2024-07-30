"Борьба длилась минут 10" - Белорусский рыбак показал, как выловил двухметрового сома в Припяти. На что клюнул?

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Опубликовано: 30.07.2024 18:06 , Обновлено: 30.07.2024

Рыбак Алексей Астюкевич поделился в TikTok видеороликом с поимкой гигантского сома в Припяти. Длина трофея составила 227 см.

Солидный улов стал поводом для рыбака даже завести страничку в TikTok. Менее чем за сутки видео с поимкой “мечты всех рыбаков” суммарно уже собрали более 300 тысяч просмотров.

Словить сома-гиганта Алексею удалось на квок, а в качестве наживки он использовал ракушку.

“Поймал в это воскресенье. Поклевка произошла в 6:30 утра. Борьба длилась около минут 10. Снасти были готовы, с большим запасом прочности, поэтому я форсировал вываживание, чтобы сом не ушел в корчи и не оборвал леску”, — рассказал рыбак Onliner.

Вес сома составил 64,3 кг. По мерке экспертов, это пусть и не рекордный, но впечатляющий улов.

Рекорд же по поимке самого большого сома в Беларуси сейчас принадлежит рыбакам из Брестской области. В 2023 году им удалось поймать экземпляр весом около 90 кг.

«Вес около 90 кг» — На Припяти рыбак поймал гигантского сома