Как зимой быстрее высушить постиранную одежду? Вот почему её нужно выносить на улицу даже при -15 °С

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Опубликовано: 21.12.2024 08:00 , Обновлено: 18.12.2024

Высушить одежду после стирки, что может быть проще? Кажется, что ничего, однако не когда на улице зима. Не имея сушильной машины, процесс высыхания одежды на балконе затягивается, а в доме от неё образуется сырость и плесень. Однако, если знать несколько хитростей, то подобных неприятностей можно избежать. Рассказываем, о чем следует помнить, кладя одежду в стиральную машину, и что нужно делать, чтобы сушка была быстрой и не наносила вреда.

Нет никакого труда в том, чтобы высушить постиранную одежду летом и осенью. Развешенная на балконе или на улице, она высыхает за считанные часы. Однако с приходом холодов этот вопрос превращается в проблему. На балконе одежда может висеть сырой по несколько дней, а переместив её для сушки в дом, нередко приходится сталкиваться с запотевшими окнами и как следствие — скорым появлением плесени в комнате.

Как быстро высушить белье и избежать грибка и плесени?

Зная несколько простых правил сушки белья, можно даже осенью и зимой высушить его быстро и без риска переувлажнить воздух в доме.

Не перегружайте стиральную машину

Когда одежды, требующей стирки, скопилось много, соблазн забросить в барабан всё и сразу очень велик. Но всегда лучше не перегружать стиральную машину. Если одежды много, лучше сделать несколько стирок, чем одну. Так вещи будут не только лучше стираться, но и их можно будет развесить на веревках шире, в хорошо расправленном виде. Так одежда высохнет скорее.

Сушите одежду на улице и при минусовой температуре

Даже когда температура на улице ниже 15 градусов по Цельсию, но светит солнце и дует ветер, стоит по возможности выносить бельё на улицу. Это поспособствует быстрой сушке.

«Одежду можно сушить и на улице. За это мы должны поблагодарить сублимацию — когда твердое вещество (в данном случае лед) сразу переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Что это означает для вашего белья в теории? Мокрые джинсы на веревке в январе замерзнут, а затем лёд в конечном итоге сублимируется в водяной пар, и одежда станет сухой», - рассказала эксперт издания Grist Умбра.

Однако, вывешивая одежду на мороз, помните, что лёд имеет свойство расширяться и может испортить некоторые виды тканей. Чтобы избежать этого, дополнительно отжимайте одежду в стиральной машине. Максимально удалить излишки воды из ткани можно, завернув её в махровое полотенце и дополнительно отжав.

Встряхивайте одежду перед сушкой

Перед тем как развешивать белье, желательно тщательно встряхнуть каждую вещь и повесить её на веревку в положении, способствующем быстрому высыханию. Например, если это толстовка, расстегните её; если брюки, раздвиньте их.

Продумывайте, какие вещи и куда будете вешать

Следует заранее подумать, где развесить те или иные вещи будет лучше. Толстовки и свитера лучше всего вешать на внешние завязки, а нежное нижнее белье и тонкие пижамы — на внутренние. Можно при развешивании чередовать вещи: на каждую вторую линию вешайте более крупные и толстые вещи, которые сохнут дольше, а на каждую вторую — более деликатные и мелкие, например, нижнее белье, и футболки. Тогда между ними будет больший поток воздуха.

Чаще проветривайте квартиру

Во время сушки белья желательно проветривать квартиру. Благодаря этому в стены не будет проникать влага, дом не будет похож на сауну, и вы избежите проблемы с грибком или плесенью.

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Этот простой трюк позволит одежде высохнуть быстрее

Помня все вышеперечисленные правила, осенью и зимой вы всегда можете прибегнуть к ещё одному неочевидному трюку.

Каждую вещь вешайте не на одну веревочку, а на две. Благодаря этому у одежды появится шанс быстрее высохнуть еще и изнутри, ведь в этом случае верхняя и нижняя части не будут касаться друг друга.

Да, в этом случае вы не сможете стирать сразу большую загрузку белья. Но перегрузка сушилки (ровно, как и машины во время стирки) приводит к тому, что белье сохнет очень долго.

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