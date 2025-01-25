Как заточить кухонную тёрку за минуту? Помогут вилка и кружка

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Опубликовано: 25.01.2025 11:00 , Обновлено: 25.01.2025

Даже самая лучшая тёрка спустя годы эксплуатации неизбежно затупляется. Как результат, для того чтобы натереть морковь и другие продукты, стоит прилагать в разы больше усилий. Одни могут подумать, что пришло время менять агрегат, но заточить лезвия кухонной тёрки возможно. При этом часто достаточно того, что уже имеется под рукой. Telegraf.news узнал, как можно заточить тёрку кружкой, а также нашёл ещё несколько способов.

Как заточить тёрку кружкой?

Одним из способов поделился популярный блогер-лайфхакер Константин Нечётов.

Для того чтобы заострить лезвия, необходимо вооружиться керамической чашкой. А точнее её донышком. Если оно не обработано глазурью, то это то, что нужно. Однако разные стороны тёрки нужно затачивать по-разному.

Так, крупные и мелкие овалы, предназначенные для моркови и сыра, нужно затачивать круговыми движениями. Также затачиваются и квадратные ножи. А вот крупные плоские ножи-слайсеры затачивается вдоль либо поперек.

https://www.tiktok.com/@nechetoff/video/7262342462667115778?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83&t=1737550087021

В ещё одном ролике блогер рассказал, как заточить сторону, предназначенную для драников. Для этого он посоветовал прибегнуть к использованию велки. Просто вставляйте зубцы столового прибора в отверстия снизу и сверху и раскачивайте зубцы, увеличивая отверстия.

“Смысл в том, что отверстия не просто становятся больше, а режущая кромка увеличивается, и тёрка начинает лучше тереть”, - объяснил он в видеоролике.

Как заточить с помощью фольги?

Ещё одним методом поделилась блогер-лайфхакер Флайбла в TikТok. Для этого она порекомендовала использовать пищевую фольгу. Сомните её в комок и натрите на тёрке сверху вниз, чтобы сделать лезвия острее.

https://www.tiktok.com/@flytiktok48/video/7396314150068178209?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83&t=1737550087021

Эта скрытая функция терки разделила людей на 2 лагеря. Насколько полезна на кухне?

Как ещё можно заточить тёрку?

В соцсетях можно найти и другие способы заточки тёрки. Можно использовать точильный брусок. Используйте сторону с мелкой фракцией и смочите перед процедурой.

Также можно заточить отверстия крупной стороны тёрки с помощью ножа. Вставляйте лезвие в каждое отверстие поочередно и вращайте лезвие по кругу, как в видео.

https://www.tiktok.com/@mr.topexperimenter/video/7378008444068023558?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83&t=1737550087021

Ранее Telegraf.news рассказал, что натирание сыра на терке может быть очень хлопотным делом. Часто продукт просто прилипает, что усложняет весь процесс. Да и мытье терки после такого — не самое простое занятие. Однако, есть простой трюк, который поможет избежать проблемы.

Что сделать, чтобы сыр не прилипал к терке? Смажьте ее этой жидкостью