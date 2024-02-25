Эта скрытая функция терки разделила людей на 2 лагеря. Насколько полезна на кухне?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.02.2024 11:18 , Обновлено: 25.02.2024

В социальных сетях появился неожиданный лайфках — оказалось, что терка подходит не только для натирания овощей и сыра. В ней нашли скрытую функцию, о которой мало кто знает. Правда, одни люди называли трюк "гениальным", а другие — бесполезным. Посмотрите, пригодится ли он вам.

Хотя мы ежедневно пользуемся многими кухонными аксессуарами и думаем, что знаем все их функции, некоторые вещи удивляют. Даже неприметная терка, с помощью которой мы натираем сыр или картофель, может оказаться полезной совсем для других целей.

Короткое видео с лайфхаком опубликовал пользователь Instagram с ником @andcgram. Он проявил немалую изобретательность.

Согласно ролику, оказывается, если вы берете свежую зелень с листьями, которые нужно отделить от стеблей, не нужно вручную отрывать их по одному или счищать ножом. Вместо этого просуньте растение в самые крупные отверстия терки и аккуратно протяните через них. Листья отделятся без особых проблем и аккуратно упадут на стол.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C1sHfQZoHB1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от &C the magazine (@andcgram) [/link]

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Видео понравилось более 98 000 людей (на момент написания материала). Под ним также появилось немало комментариев от пользователей, которые оценили представленный способ чистки трав и, кроме того, поделились собственными хитростями, облегчающими многие домашние хлопоты:

“Это хороший кулинарный трюк!”

“Действительно круто, но в стеблях столько аромата, что я их оставляю!”

“Я также видела пост о том, как использовать терку для сыра в качестве держателя для сережек (для болтающихся таких), и подумала: это великолепно”.

“Вау!”

Некоторые отметили, что, как и в случае с кориандром, не всегда стоит избавляться от стеблей, поскольку именно в них содержится большая часть аромата.

Однако другие вообще не оценили прием и назвали его бесполезным.

“Если я могу использовать руки, зачем мне использовать утварь, которую потом нужно будет мыть?”, — спросил один из пользователей.

“Есть пальцы, которые делают то же самое”, — написал другой.

“Это действительно самый неуклюжий хак, который я когда-либо видел. Что не так с кухонным ножом?”, — заявил третий.

Ранее Телеграф публиковал еще один трюк с теркой.

Что сделать, чтобы сыр не прилипал к терке? Смажьте ее этой жидкостью