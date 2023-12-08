Что сделать, чтобы сыр не прилипал к терке? Смажьте ее этой жидкостью

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Опубликовано: 08.12.2023 12:10 , Обновлено: 08.12.2023

Натирание сыра на терке может быть очень хлопотным делом. Часто продукт просто прилипает, что усложняет весь процесс. Да и мытье терки после такого - не самое простое занятие. Однако, есть простой трюк, который поможет избежать проблемы.

[info_b]Особенно этот способ поможет при натирании полумягких сыров, тереть которые на терке неудобнее всего [/info_b]

Во-первых, прежде чем натирать сыр, поместите его в морозильную камеру. Охлаждение поможет предотвратить сильное прилипание продукта к терке.

Затем просто смажьте терку небольшим количеством… оливкового или подсолнечного масла. После такого продукт не должен прилипать к стенкам, что значительно облегчит процесс готовки. Также это позволит избежать трудоемкой чистки терки после использования.

[link href=“https://www.tiktok.com/@howdoesshe?refer=embed” title=“@howdoesshe” target=“_blank” rel=“noopener”] @howdoesshe [/link] Takes one second, but so satisfying! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tipsandtricks?refer=embed” title=“tipsandtricks” target=“_blank” rel=“noopener”] #tipsandtricks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/earthday?refer=embed” title=“earthday” target=“_blank” rel=“noopener”] #earthday [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Sunny-Day-6773851609840486402?refer=embed” title=”♬ Sunny Day - Ted Fresco” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Sunny Day - Ted Fresco [/link]

[info_b]На вкус сыра ни оливковое, ни подсолнечное масло повлиять не должны[/info_b]

Также не забывайте натирать сыр, держа терку в горизонтальном положении. Большинство людей делают это в вертикальном положении, в результате чего сыр также прилипает к внутренней стороне, а еще и разбрасывается по всей кухне.

Кстати, а вы знали, что на терке есть специальная сторона для некоторых видов сыров? Да, та самая, мало кому понятная четвертая, с мелкими выпуклыми дырочками. Именно с ее помощью можно натереть твердый сыр (например, пармезан) на совсем мелкие кусочки.

[info_b]К слову, эта часть терки считается самой небезопасной. Так что с ней стоит быть аккуратными, и натирать все медленно. [/info_b]

Но также эта сторона пригодится и для натирания других продуктов.

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