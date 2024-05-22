Как вывести пятна от ручки? Эти эффективные домашние средства избавят даже от засохших чернил

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.05.2024 16:58 , Обновлено: 22.05.2024

После появления чернильного пятна на одежде вещь может показаться безнадёжно испорченной. Но не спешите огорчаться. На самом деле существуют достаточно эффективные способы борьбы с этими загрязнениями. К тому же с ними хорошо справляются простые домашние средства. Попробуйте воспользоваться этими способами выведения пятен.

Чаще всего пятна от ручки появляются на детской одежде, и, как правило, их обнаруживают в момент, когда они уже засохли. Тем не менее этот факт не должен вас расстраивать. Эти домашние средства вполне могут справиться с проблемой.

Домашние средства для борьбы с чернильными пятнами

Пятна от ручек особенно стойкие, если они появляются на очень деликатных или цветных материалах. С белого хлопка их снять гораздо проще, ведь тогда нет риска обесцветить ткань и вероятность ее повреждения очень мала. Свежие пятна с ручки удалить легче, чем старые, но это в любом случае возможно. Помните, что каждый способ удаления пятен от ручки следует сначала опробовать на невидимом куске материала. Некоторые средства (например, жидкость для снятия лака) могут обесцветить ткань.

Способ с применением кислого молока

Свежие пятна от ручки можно удалить, замочив одежду в кислом молоке, а затем постирав ее в чистой воде. Замачивание не должно занимать много времени – достаточно около 10 минут. Лучше всего, если молоко будет холодным: из-за тепла пятна легче «въедаются» в материал.

После замачивания в молоке ткань можно стирать в теплой воде. Вероятнее всего пятно от ручки станет практически невидимым.

Удаление пятна с помощью лимонного сока

Чернильные пятна с белой одежды можно легко удалить с помощью лимонного сока. В случае с цветной одеждой необходимо быть осторожным, чтобы не обесцветить ткань – лимон обладает отбеливающим эффектом.

Как и в случае с использованием кислого молока – замочите ткань в соке, а затем постирайте. Если вместо сока вы используете кислоту, распылите ее на пятно, оставьте на несколько минут, затем тщательно прополоскайте одежду и постирайте как обычно.

Спирт, лак для волос, жидкость для снятия лака

Вы можете удалить пятна от ручки на кожаной обивке мебели с помощью медицинского спирта, лака для волос или жидкости для снятия лака (однако будьте осторожны: некоторые средства могут обесцветить кожу).

Намочите ткань и удалите как можно больше чернил хлопчатобумажной тканью. Затем подложите под пятно бумажное полотенце и обильно сбрызните его лаком для волос — пятно должно впитаться в полотенце.

Оставшиеся чернила должны удалиться при обычной стирке. Если нет, повторите действие. То же самое можно провернуть и с применением спирта.

Способ с использованием пены для бритья и зубной пасты

Крем для бритья, желательно белый, также поможет избавиться от пятен от ручки. Обильно нанесите его на пятно и оставьте на несколько часов, затем постирайте ткань в теплой воде. Косметическое средство обладает способностью впитывать пигменты, поэтому эффективно помогает даже при стойких чернильных пятнах.

Зубная паста поможет стереть пятна от ручки на белой одежде и с поверхности пола. Вотрите пасту в испачканное место и оставьте примерно на сутки. Затем постирайте одежду/вымойте очищаемую поверхность. Паста будет работать точно так же, как пена для бритья или крем.

Как удалить пятно засохшего клея? Эти 5 эффективных способов помогут убрать загрязнения с любых поверхностей

Одеколон от чернильных пятен

Грязь можно удалить одеколоном. Это будет действовать аналогично алкоголю. Однако помните, что одеколон не должен быть цветным.

Намочите пятно и протрите его тканью, смоченной одеколоном. Промойте ткань теплой водой.

Удаление пятна с помощью хозяйственного мыла

Пятна от ручки иногда удаляются, если протереть грязное место хозяйственным мылом (иногда помогает и обычное кусковое мыло). Вы также можете купить специальное мыло для удаления пятен. Это очень эффективный метод и подходящий практически для всех материалов.

Как удалить старые пятна с ручки?

Пятна от ручки лучше удалять сразу, но если вы заметили старые стойкие загрязнения на одежде, обивке или другом материале, попробуйте удалить пятно с помощью лимонного сока или пасты из воды и пищевой соды.

Также можно комбинировать несколько способов — сначала удалить часть пигмента пеной для бритья, а остальное попробовать удалить лимонным соком или серым мылом.

Ранее Telegraf.news писал о том, как отмыть подгоревшую кастрюлю. Иногда степень получившегося дефекта настолько сильна, что кажется, будто кастрюлю проще попросту выбросить. Но не спешите этого делать, пока не попробуете эти эффективные способы очистки нагара. Для “реанимации” столовой утвари вы можете использовать средства, которые есть у вас дома. В крайнем случае можно прибегнуть к применению спецсредств. Итак, что нужно делать, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю?

Как вернуть пригоревшей кастрюле первозданный вид? Эти 7 доступных средств справятся с любыми загрязнениями