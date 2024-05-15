Штраф - до 1200 рублей. Природоохрана предупредила белорусов о запрете разрушать на своих участках гнезда птиц. А когда и какие можно?

Опубликовано: 15.05.2024 14:50 , Обновлено: 15.05.2024

В Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, в какое время белорусам запрещено разрушать гнезда птиц в городе или же на своем участке, а когда и при каких условиях - можно.

Как отметила начальник горрайинспекции Виктория Баянова, в период с 16 февраля по 14 августа разрушение гнезд птиц запрещено. Нарушителю, согласно статье 16.23 КоАП Беларуси, грозит штраф в размере до 30 базовых величин (до 1200 рублей).

Кроме того, при незаконном разрушении жилищ диких животных, к которым относятся некоторые виды птиц, нужно будет возместить вред, причиненный окружающей среде, дополнила Баянова.

А вот в период с 15 августа по 15 апреля белорусам можно путем разрушения гнезд регулировать распространение и численность птиц, которые ухудшают санитарное состояние населенных пунктов, строений или же причиняют беспокойство жителям. Конечно, при условии, что эти гнезда расположены на зеленых насаждениях в населенных пунктах, на жилых домах, производственных строениях.

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