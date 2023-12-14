Какие подарки не стоит дарить на Новый год? Нашли 7 неудачных идей

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Опубликовано: 14.12.2023 11:10 , Обновлено: 14.12.2023

Праздники — идеальное время, чтобы сделать другого человека счастливым, показать, что он важен для вас. Но не каждый подарок, даже преподнесенный с добрыми намерениями, вызовет улыбку на лице получателя. Что не стоит покупать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию?

Подарок считается неприятным, если его считают бесполезным или не соответствующим личным вкусам. Поэтому стоит подумать, что подарить близкому человеку или другу, чтобы избежать разочарования.

Средства личной гигиены и неподходящая косметика

Если бомбочки для ванны могут сделать чей-то вечерний ритуал в ванной более приятным, то наборы мыла или геля для умывания могут быть восприняты как некий намек о гигиенических привычках. То же самое относится и к дезодорантам, даже самым оригинальным.

Будьте осторожны и с косметикой, хотя бы с такими вещами, как кремы для лица. Увлажняющий крем с хорошим, натуральным составом может кого-то порадовать, а вот средство “против морщин” “для кожи с признаками старения”, возможно, испортит праздничное настроение.

Косметику и сертификаты на косметические процедуры можно дарить только в том случае, если человек четко указал на них как на подарок мечты, пишет Onet.

Одежда неподходящего размера

Брендовую одежду многие считают желанным подарком. Однако здесь есть проблема: ее размер. Слишком громоздкая одежда может вызвать у получателя сомнения в том, как вы его воспринимаете. Покупайте одежду, когда вы знаете вкус человека, предпочитаемый стиль или любимые цвета. Тогда вы можете быть уверены, что он будет доволен.

Компромиссным решением может стать подарочный сертификат, который даст возможность выбрать гардероб, который действительно нравится человеку. И такой, который подходит именно его фигуре.

Подарки ручной работы

Это приятный жест, но не для всех. Многое зависит от их качества и времени, которое вы потратили на их изготовление. Вкусные пироги или домашнее варенье, возможно, понравятся многим, но то, что приготовлено небрежно, может указать на неуважение.

Дарите самодельные подарки людям, которых вы хорошо знаете, - в более официальных ситуациях они не подойдут.

Нижнее белье

Этот подарок слишком личный. Его можно подарить только любимому человеку, но никак не друзьям или родственникам.

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Подарки, связанные со здоровьем

Аппараты для измерения артериального давления, препараты для похудения, народные средства для укрепления сердечной деятельности, улучшения концентрации внимания… Казалось бы, они ассоциируются с заботой. Однако захотите ли вы, чтобы вам их подарили?

“Пылесборники”

В эту категорию попадают всевозможные украшения, фарфоровые статуэтки, гаджеты с забавными надписями и т.д.

Сами по себе предметы интерьера - неплохая идея для подарка, но зачастую их выбирают не для того интерьера, в котором они будут находиться. В результате в квартире возникает беспорядок — экстравагантная ваза, стеклянный поднос или фаянсовая фигурка перемещаются из угла в угол и в итоге оказываются на дне комода.

Проходные, обычные и купленные в последний момент подарки

Это, например, вещи, которые вам подарил кто-то другой, а вы их передариваете дальше. В итоге подарок может попасть к кому-то, кто его первоначально подарил вам или другому.

Другой пример — ежегодное вручение одному и тому же человеку одинакового подарка. Если знакомая недавно была в восторге от шелкового шарфа, это не значит, что она должна получать его пять раз подряд.

Не порадует и подарок, преподнесенный в последнюю минуту - например, сладости с ближайшего магазина. Особенно если собеседник планировал подарок несколько месяцев.

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