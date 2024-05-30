Как быстрее получить багаж в аэропорту? Попробуйте эту хитрость

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Опубликовано: 30.05.2024 14:44 , Обновлено: 30.05.2024

Получение чемодана в аэропорту часто сопряжено со стрессом и кучей нервов. К счастью, существует трюк, который поможет вам получить свой багаж быстрее других. Как это сделать?

Многие, отправляясь в отпуск, пользуются именно самолетами. Однако перелет, отправка багажа и его получение могут стать стрессом.

Регистрация чемодана в последнюю минуту может помочь — так появляется шанс, что он попадет на багажную ленту первым. Но есть еще один хитрый трюк, который может ускорить процесс.

Интересный прием, помогающий быстрее увидеть багаж на ленте, - купить чемодан яркого цвета. Так будет больше шансов, что человек, отвечающий за транспортировку, заметит и возьмет именно этот, а не другой, менее приметный темный или серый чемодан.

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Также можно наклеить на него наклейку с надписью «хрупкий», так как этот чемодан, как правило, оказывается на вершине кучи сумок и при разгрузке его могут достать первым.

[info_b]Кстати, следует помнить, что может случиться так, что чемодан будет поврежден или потерян во время транспортировки. Чтобы получить компенсацию, стоит обезопасить себя и сделать фото- и видеосъемку в очереди на регистрацию, поворачивая камеру вокруг чемодана. Это поможет доказать, в каком состоянии был ваш багаж перед отправкой.[/info_b]

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