Эксперт назвал худшую одежду для перелетов. Чем заменить?

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Опубликовано: 04.06.2024 11:59 , Обновлено: 04.06.2024

Авиаперелеты становятся все более распространенным явлением. Однако зачастую уже во время полета мы понимаем, что выбрали не тот наряд. Неправильный выбор может заставить нас чувствовать себя некомфортно или слишком холодно. Однако, оказывается, есть и другой аспект, который необходимо учитывать. Бортпроводник рассказал, какую одежду не стоит надевать в самолет.

Томми Чимато является сотрудником одной из американских авиакомпаний. В течение некоторого времени он также ведет активную деятельность в социальных сетях. На видео он раскрывает различные секреты своей работы. В одном из своих роликов, который быстро стал вирусным, он посоветовал, что лучше не надевать в самолет ради собственного здоровья.

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Как нужно одеваться во время полета? По мнению мужчины, худший выбор - это шорты. Свой совет он обосновал соображениями гигиены и здоровья. Пассажиры часто забывают, что кресла в самолете полны бактерий и микробов.

“Не надевайте или старайтесь не надевать шорты во время полета. Вы никогда не знаете, насколько чистым будет ваше кресло. Поэтому, если вы наденете длинные штаны, вы подхватите меньше микробов”, - сообщил бортпроводник.

В том же видео мужчина поделился и другими полезными советами. По его словам, во время полета не стоит упираться головой в окна самолетов. Это связано с тем, что на них скапливается большое количество микробов.

Кроме того, стюард посоветовал не трогать голыми руками кнопку смыва туалета на борту. Как он отметил в видеоролике, в туалете самолета бактерии быстро распространяются, оседая на каждом предмете.

“Это очень негигиенично и отвратительно, поэтому, когда вы смываете воду, пользуйтесь салфеткой или платком”, — сказал он.

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