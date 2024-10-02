Как сварить свёклу за 10 минут? Нашли способ, после которого не придётся отмывать кастрюлю

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Опубликовано: 02.10.2024 13:33 , Обновлено: 02.10.2024

Вареная свёкла - основной ингредиент, входящий в основу многих популярных блюд. Однако нередко их приготовление растягивается на долгие часы ожидания, ведь свёкла обычно варится около часа. Однако существует простой способ быстро и эффективно приготовить овощ. Следуя этому лайфхаку, вы не только сделаете свёклу мягкой за короткий срок, но и избежите нужды отмывать после неё кастрюлю.

Свёкла занимает особое место в кухне многих белорусов. Ведь без неё невозможно представить любимые многими винегрет, борщ, холодник или всем известную селёдку под шубой. Однако чаще всего приготовлению каждого блюда с добавлением свёклы предшествует длительный этап приготовления этого овоща.

Для этого корнеплод обычно помещают в кастрюлю, ставят на плиту и подолгу варят. Для того чтобы свёкла сварилась и стала достаточно мягкой, нужно выждать не менее 30-40 минут. А если корнеплод крупный, то дело может растянуться и более чем на 60 минут.

Ещё один недостаток этой процедуры - грязная кастрюля, которая остаётся после варки. Чтобы отмыть налёт, образовавшийся на стенках ёмкости после свёклы, придётся приложить немало усилий. Но есть простой и эффективный способ, позволяющий избежать этой проблемы и при этом получить мягкий и легко чистящийся овощ за короткий срок.

Как сварить свёклу за 10 минут? Вам понадобится микроволновка

Для реализации этого трюка вам понадобится микроволновка, целлофановый пакет и вода.

Для начала тщательно вымойте овощи и сложите их в пакет. Положите пакет со свёклой в стеклянную миску, налейте в него стакан воды и завяжите на узел. В самом пакете проделайте несколько отверстий для выхода пара.

Поставьте ёмкость разогреваться в микроволновку на 10 минут. По прошествии времени достаньте овощи и проверьте их готовность ножом. Если свёкла ещё твердовата, то поставьте в микроволновку на дополнительные несколько минут.

На приготовление овоща может потребоваться немного больше времени, если корнеплоды крупные либо старые. Лучше всего способ подходит для приготовления небольшого объёма свёклы.

После приготовления слейте из овощей воду и дайте остыть, после чего свёклу можно использовать для приготовления блюда.

[info_b]Сварить свеклу в микроволновке можно ещё быстрее, если использовать вместо пакета рукав для запекания, а сам овощ разрезать на несколько частей.[/info_b]

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Рецепт свёклы “как в ресторане”

Стоит отметить, что некоторым может не нравиться вкус сваренной в микроволновке либо кастрюле свёклы. Если вы никуда не спешите, то можете попробовать приготовить этот овощ способом, который максимально подчеркнёт его вкус и сохранит цвет.

Для этого свёклу лучше запечь в фольге.

Нарежьте фольгу на кусочки нужного размера, налейте на неё оливковое масло и посыпьте солью и сахаром.

Положите сверху свёклу и дополнительно смажьте её маслом и также посыпьте солью и сахаром.

Заверните овощи в фольгу, уложите на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на час.

По истечении времени проверьте готовность шпажкой. Она должна легко входить.

Такой способ помогает максимально сохранить все полезные свойства овоща и дарит ему особенный насыщенный вкус. Кроме того, запечённая свекла также не запачкает кухонной утвари, как было бы в случае с ей варкой.

Ранее Telegraf.news писал о том, что свёкла в белорусской кухне, как и в соседних (украинской и русской), очень популярный ингредиент. Чего только стоят борщи, холодники и салаты с чесноком из этого корнеплода. Но свеклу любят и едят и на других концах Земли. Собрали самые популярные рецепты и способы приготовления.

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