Как заготовить свеклу в банках? Эти 2 рецепта с уксусом и без избавят от необходимости покупать овощ зимой

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Опубликовано: 10.09.2024 10:08 , Обновлено: 15.11.2024

Свекла - любимый многими белорусами корнеплод, без которого невозможно представить многие блюда национальной кухни. Чаще во время готовки овощ предварительно варят, однако если заготовить его в банках, это позволит ускорить процесс готовки. Некоторых от консервации свеклы останавливает необходимость использовать уксус, но существует способ заготовки овоща в банках и без его применения. Рассказываем, как приготовить универсальные закатки из свеклы с уксусом и без, чтобы использовать для приготовления любимых блюд зимой.

Осенью многие начинают собирать урожай свеклы и озадачиваются, как сохранить корнеплоды на зиму. Один из вариантов - консервация. Такой вариант не только надёжно сохранит овощ, но и упростит приготовление многих любимых блюд, будь то борщ, винегрет или даже селёдка под шубой.

Кроме того, консервированная свекла - прекрасное витаминное дополнение к гарнирам, которое всегда будет под рукой.

Закатать свеклу можно двумя способами: с уксусом и без. Каждый из вариантов позволяет надёжно сохранить свеклу на зиму. Но для некоторых вариант без уксуса более предпочтителен.

Рассказываем, как заготовить свеклу двумя способами.

Как заготовить свеклу в банках без уксуса?

Тёртая свекла в банках - не только простой способ сохранить запасы свеклы надолго, но и возможность быстро готовить блюда с её добавлением в будущем. Приведённых ниже ингредиентов достаточно для заготовки 3 литров тёртой свеклы в банках. Удобнее всего закатывать свёклу в поллитровые баночки. Помойте и простерилизуйте их предварительно. Также позаботьтесь о том, чтобы крышки были в хорошем состоянии. Это обеспечит герметичность и надёжность закатки.

Ингредиенты:

4 кг свеклы,,

2-3 столовые ложки нейодированной соли,

2 столовые ложки лимонного сока,

ложка сахара.

Приготовление:

Тщательно помойте свёклу и срежьте плодоножки. Срезать кожуру не нужно. Вскипятите воду в большой кастрюле. Добавьте свеклу и готовьте её около 45 минут, пока она не станет мягкой. Достаньте корнеплоды из воды и отставьте остывать. Вы также можете их запечь. Когда свекла немного остынет, очистите её от кожуры и натрите на крупной терке в большую кастрюлю. В кастрюлю к свекле добавьте соль, сахар и лимонный сок. Тщательно перемешайте. Поставьте на плиту и немного обжарьте. Горячую свеклу разложите в промытые и простерилизованные банки. Пастеризуйте примерно 15-20 минут.

Как закатать свеклу с уксусом?

Ингредиенты:

4 кг свеклы,

1,5 литров воды;

100 мл уксуса 9 процентов,

4 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки соли,

лавровый лист, черный и душистый перец (по 5 шт).

Приготовление:

Отварите, почистите свеклу и нарежьте удобными кусками. Поставьте греться кастрюлю с водой и добавьте уксус, сахар, специи и соль. Когда маринад закипит добавьте кусочки свеклы. Снова дождитесь закипания и варите 10 минут. Разложите свеклу по банкам и залейте маринадом. Закатайте банки и переверните вверх дном. Укутайте закатки до остывания.

К слову, множество интересных рецептов консервации можно найти и на YouTube.

Вот ещё один простой рецепт, как замариновать свеклу на зиму.

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