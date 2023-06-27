Как спрятать телефон и деньги на пляже? C этим трюком вам больше не нужно беспокоится о вещах
Лето — время отпусков. Но кроме приятных моментов, на открытых пляжах всегда есть риск стать жертвой кражи. Cамые ценные предметы — это телефон, деньги и документы. Как сохранить их в безопасности на пляже? Нашли один гениальный трюк, благодаря которому вы сможете наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о безопасности своих вещей.
Этим лайфхаком поделились пользователи TikTok. Видео набрало около 3 млн просмотров, более 40 тыс. лайков и 3 тыс. комментариев.
Согласно ему вам понадобится всего один предмет. И это… обычный пластиковый контейнер. В него нужно положить телефон, деньги и другие ценные вещи. А что делать дальше?
Авторы ролика предложили откопать в песке ямку, положить в нее контейнер и присыпать песком. А сверху накрыть полотенцем, на котором вы отдыхаете на пляже.
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Правда, некоторые люди в комментариях нашли небольшие минусы такого способа. Например, одни думают, что тот, кто ворует, «следит, кто куда свои вещи кладет». Другие считают, что можно забыть о контейнере или забыть, где он закопан.
А кто-то отметил, что некоторые отдыхают на пляжах, где нет песка, а только галька.
Еще одни пользователи сказали, что теперь все будут знать об этом способе, в том числе и воры.
[info_b]Помните, что ни одна из идей, как спрятать ценные вещи на пляже не является на 100% надежной. Они могут помочь предотвратить кражу, но не гарантируют безопасность.[/info_b]
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Еще 5 способов спрятать вещи на пляже
Есть и другие способы спрятать свои вещи на пляже, чтобы предотвратить их кражу.
- Подружитесь с людьми, сидящими рядом с вами — это повысит вероятность того, что они заговорят, если какой-то случайный человек роется в ваших вещах.
- Используйте водонепроницаемый контейнер. Идея заключается в том, что вы можете носить свои вещи в воду. Однако следите, чтобы контейнер не протекал.
- Привлечь к вещам МНОГО внимания. Украсьте свою пляжную сумку кричащими, яркими, безвкусными цветами и рисунками. Дело в том, что это привлекает столько внимания, что воры перейдут к более тонкой цели.
- Купите контейнер, который выглядит как что-то другое: как бутылки от солнцезащитного крема или банки из-под газировки. Вы также можете самостоятельно очистить бутылку от солнцезащитного крема.
Также в Интернете посоветовали сделать так, чтобы место, куда вы спрятали телефон, деньги и документы, выглядело грязным. Например, вы можете завернуть вещи в одноразовый подгузник. Конечно же, неиспользованный. Тем не менее, в идеале вы должны скомкать его, чтобы он выглядел так, как будто он был использован.
Оставьте ценные вещи дома или в отеле
Самый надежный способ защитить вещи от кражи — не брать их с собой. Подумайте, что вам на самом деле нужно, ведь нет причин носить с собой слишком много ценных вещей, чтобы целый день загорать или плавать. Возьмите только основные предметы, а остальные оставьте в своей комнате.
Например, вам не нужно брать с собой кошелек, паспорт и все ваш банковские карты. Вместо этого возьмите немного наличных на день и храните их в закрывающейся сумке или в кармане на молнии.
То же самое касается техники. Если вы планируете расслабиться и немного поплавать, вам действительно нужно брать с собой смартфон или фотоаппарат?
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