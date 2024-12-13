Как спасти пересоленный суп? Добавьте дольку этого фрукта и варите 10 минут

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Опубликовано: 13.12.2024 15:28 , Обновлено: 08.01.2025

Иногда даже опытные кулинары, готовя суп, могут ошибиться с количеством соли. Пересоленный суп неприятно есть, но и выливать целую кастрюлю еды совсем не хочется. В таком случае стоит прибегнуть к использованию трюков, которые помогут убрать лишнюю соль. Например, можно поварить какое-то время вместе с супом дополнительный ингредиент, который впитает в себя излишки соли. Telegraf.news нашёл 6 способов, которые помогут решить эту проблему.

Иногда приготовление первых блюд требует немалой осторожности в добавлении ингредиентов. Так, нередки случаи, когда добавление соли “на глаз” оборачивается настоящей неудачей. Блюдо получается солёным, и есть его нет никакого желания.

Однако не стоит отчаиваться раньше времени и выливать кастрюлю в унитаз. В отличие от многих других блюд, суп часто поддаётся “реанимации”, и у многих кулинаров для этого существуют свои хитрости.

Одни сливают часть бульона, разбавляя оставшийся водой. Другие пытаются добавить несколько лишних картофелин, рассчитывая, что они заберут на себя лишнюю соль.

Но мало кто знает, что убрать лишнюю соль из супа можно и при помощи… яблока.

Как убрать соль с помощью яблока?

Если вы хотите спасти слишком пересоленный суп, добавьте в него промытое, нарезанное ломтиками и очищенное от сердцевины яблоко.

Варите все около 10 минут. Фрукт вытянет лишнюю соль не хуже трюка с очищенной картошкой. Но не забудьте по истечении времени вынуть яблоко из кастрюли, иначе суп может приобрести кисловатый, яблочный привкус.

Эти приправы превратят даже простой суп в деликатес. Когда добавлять — в начале или в конце варки?

Что еще может спасти слишком пересоленный суп?

Как уже упоминалось ранее, существует масса трюков, которые могут помочь спасти пересоленный суп. Излишки соли могут вытянуть и другие продукты, ежедневно используемые на кухне. Например, идеально подойдут:

сухая корочка хлеба: просто бросьте её в кастрюлю и достаньте через несколько минут варки;

просто бросьте её в кастрюлю и достаньте через несколько минут варки; рис: обладает сильными гигроскопическими свойствами и эффективно вбирает соль. Однако имейте в виду, что он полон крахмала и может сделать суп мутным и густым. Тщательно промойте перед погружением в суп и варите около 10-15 минут.

обладает сильными гигроскопическими свойствами и эффективно вбирает соль. Однако имейте в виду, что он полон крахмала и может сделать суп мутным и густым. Тщательно промойте перед погружением в суп и варите около 10-15 минут. яичный белок: добавьте его в кипящий суп и подождите, пока он застынет. Но не забудьте убрать огонь, иначе белок разобьется кипячением и пустит массу белых “паутинок”. Варите не больше 5 минут, после чего выловите его из супа.

добавьте его в кипящий суп и подождите, пока он застынет. Но не забудьте убрать огонь, иначе белок разобьется кипячением и пустит массу белых “паутинок”. Варите не больше 5 минут, после чего выловите его из супа. йогурт или сливки: если эта добавка не противоречит рецепту, то она может сделать соль в супе менее заметной. Сливки смягчат вкус супа.

если эта добавка не противоречит рецепту, то она может сделать соль в супе менее заметной. Сливки смягчат вкус супа. кипяченая вода: популярный и известный способ, но не переусердствуйте, чтобы не слишком разбавить блюдо.

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Как не пересолить суп?

Если пересоленный суп для вас частая проблема, то стоит вооружиться несколькими правилами, которые позволят этого избежать.

Во время готовки постоянно следите за вкусом супа. Лучше всего добавлять соль только тогда, когда она уже находится в тарелке.

Также следует помнить, что иногда добавление соли в суп и вовсе не требуется, поскольку некоторые ингредиенты, используемые для его приготовления, могут уже содержать достаточно соли. Например, бульонные кубики, колбаса, плавленый сыр и консервы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что если вам наскучил традиционный вкус бульона или вы хотите немного его изменить, обязательно добавьте их в суп, чтобы насладиться совершенно новым, глубоким и интригующим ароматом.

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