Как размягчить говядину? Добавьте эти 5 ингредиентов при готовке — и она станет нежной

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Опубликовано: 30.12.2024 11:03 , Обновлено: 30.12.2024

Многие избегают покупать говядину не только из-за более высокой стоимости, но и потому, что приготовить её вкусно не всегда получается. Говядина не прощает ошибок и нередко выходит жёсткой и нежующейся. Однако существует несколько простых трюков, которые позволят смягчить говядину, сделав мясо мягким и нежным. Вот какие хитрости стоит взять на вооружение при её приготовлении.

С точки зрения пищевой ценности говядина — очень полезный вид мяса. В ней много белка, железа и витаминов группы В. Однако, покупая её в магазине, важно выбрать качественный кусок, так как это составляет немалую долю успеха в её приготовлении.

Как выбрать говядину?

Среди популярных блюд из говядины можно выделить рулеты и гуляши. Выбирая мясо для рулетов, стоит отдать предпочтение молодой говядине с добавлением жира, благодаря чему блюдо получится нежным и сочным.

Обратите внимание на мраморность — это жировые прослойки, которые улучшают вкус и текстуру мяса. Жир должен быть белым или светло-желтым, без признаков потемнения.

Жирная говядина хорошо подойдёт и для гуляша, делая его более ароматным и мягким.

Также стоит уделить внимание свежести мяса.

Говядина должна быть ярко-красного цвета и твердой. Мясо должно возвращаться в свою форму при нажатии, а его поверхность не должна быть слизистой.

При покупке упакованного мяса обратите внимание на дату упаковки и условия хранения. Если мясо без упаковки, проверьте его запах.

Свежее и молодое мясо приготовится быстрее, и здесь могут помочь некоторые хитрости.

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Как приготовить говядину, чтобы была мягкой?

Говядину можно тушить, жарить и запекать. Каждый из методов приготовления предполагает свои трюки и хитрости, для того чтобы ускорить процесс и сделать мясо мягче.

Тушение

Для приготовления гуляша говядину всегда тушат. Мясо нужно недолго обжарить, затем добавить уксус , залить его теплой водой или бульоном и тушить на слабом огне. Во время тушения, если вы видите, что мясо долго не размягчается, можно добавить винный или бальзамический уксус , которые благотворно влияют на нежность мяса.

Также можно добавить кусочки киви в середине процесса готовки. Благодаря аскорбиновой кислоте, содержащейся в фрукте, говядина приготовится быстрее и станет мягче.

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Ещё один продукт, который поможет сделать говядину мягче, — пищевая сода . Добавив щепотку во время готовки, мясо станет нежнее и будет готовиться быстрее.

Жарка

Для приготовления стейков говядину жарят на сковороде. Основное правило – не солить куски мяса, так как это сделает его жестким. Мясо следует помещать в сковороду не прямо из холодильника, а при комнатной температуре. Для жарки нужно использовать как можно меньше жира, ведь в говядине его и так много. Сковорода должна быть максимально горячей.

Запекание

Если вы планируете готовить ростбиф, то сначала необходимо обжарить выбранный кусок мяса. Этому способствует более низкая температура. Хотя запекать блюда дольше, мясо будет гораздо мягче. Лучше всего установить духовку на 100 градусов Цельсия и запекать говядину несколько часов. Так, килограмму говядины потребуется 3,5 часа, чтобы она стала мягкой.

Варка

Говядина идеально подходит для бульона или борща. Продолжительность варки зависит от размера и вида мяса, но обычно занимает полтора часа. Следите, чтобы мясо было полностью закрыто водой.

Ранее Telegraf.news писал о том, что говядина — это мясо, которое нужно очень долго варить или тушить (от одного часа до трех). И то не факт, что оно не останется жестким и трудным для жевания. Однако в TikTok показали простой способ сделать мясо мягким и нежным с помощью всего одного предмета. Там утверждают, что все получится уже через 15-20 минут.

Положите в кастрюлю с говядиной один предмет. Мясо должно стать мягким уже через 20 минут