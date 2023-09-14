Положите в кастрюлю с говядиной один предмет. Мясо должно стать мягким уже через 20 минут

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Опубликовано: 14.09.2023 07:15 , Обновлено: 13.09.2023

Говядина — это мясо, которое нужно очень долго варить или тушить (от одного часа до трех). И то не факт, что оно не останется жестким и трудным для жевания. Однако в TikTok показали простой способ сделать мясо мягким и нежным с помощью всего одного предмета. Там утверждают, что все получится уже через 15-20 минут.

Почему говядина жесткая?

Говядину нужно долго готовить, потому что это мясо содержит много коллагена — белка, который отвечает за жесткость и тугость мяса. Когда говядина варится долго на медленном огне, коллаген разлагается и превращается в желатин, что делает мясо более нежным и сочным.

Время варки или тушения говядины зависит от того, какой кусок мяса вы готовите и какой результат хотите получить. Но обычно на среднем огне это занимает от 1,5 до 3 часов.

Но как ускорить этот процесс и не ждать обеда или ужина так долго?

Как приготовить говядину мягкой?

Пользовательница TikTok с ником @kalashnikovao_ опубликовала в видео, в котором поделилась секретом, как протушить говяжье мясо быстро и хорошо.

По ее словам, нужно всего лишь положить в кастрюлю стеклянную банку или граненый стакан, а затем накрыть ее крышкой.

«15-20 минут, и резиновая говядина будет мягкой», — утверждает автор ролика.

[link href=“https://www.tiktok.com/@kalashnykovao_?refer=embed” title=“@kalashnykovao_” target=“blank” rel=“noopener”] @kalashnykovao [/link] зачастую вместо банки был гранёный стакан ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82?refer=embed” title=“рецепт” target=“_blank” rel=“noopener”] #рецепт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“быстрыерецепты” target=“_blank” rel=“noopener”] #быстрыерецепты [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“рецепты” target=“_blank” rel=“noopener”] #рецепты [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE?refer=embed” title=“мясо” target=“_blank” rel=“noopener”] #мясо [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D0%BA?refer=embed” title=“шашлык” target=“_blank” rel=“noopener”] #шашлык [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“говядина” target=“_blank” rel=“noopener”] #говядина [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7267811015147178754?refer=embed” title=”♬ original sound - Professional Chefs” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Professional Chefs [/link]

Некоторые люди в комментариях не поверили, что такой способ сработает и просто посмелись. Другие же подтвердили его эффективность.

«У меня бабушка так делала», — рассказала одна из пользовательниц.

«Это правда, не смейтесь. Я так по совету соседки варила курицу домашнюю, не молодую. И действительно быстро и мягкое мясо», — поделилась другая.

Еще одна предположила: «Я думаю, банка создает дополнительную поверхность для нагревания. Тепло распределяется более равномерно».

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Попробуйте приготовить говядину с помощью этого лайфхака. Если вдруг не получится — просто доварите ее привычным способом.

Натрите мясо этим перед готовкой. Так оно получится невероятно нежным и сочным

Как правильно варить это мясо обычным способом?

Вот пошаговая инструкция:

Подготовьте мясо, срежьте лишний жир и промойте холодной водой. Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Положите говядину в кипящую воду и снизьте огонь до минимума. Добавьте соль, черный перец, лавровый лист и другие специи по вкусу. Варите мясо на медленном огне до готовности (около 1 часа на каждый килограмм мяса). Проверьте готовность мяса, проколите его ножом — если сок вытекает прозрачный, то мясо готово. Выньте мясо из кастрюли и дайте ему отдохнуть 10-15 минут перед нарезкой.

Рецепт говядины в мультиварке

Предварительно нарежьте говядину на куски среднего размера. Затем включите мультиварку в режим “жарка” и добавьте немного масла.

Обжарьте кусочки говядины до золотистой корочки.

После можно добавить нарезанные овощи (лук, морковь, сельдерей) и обжаривать вместе с мясом, пока они не станут мягкими.

Добавьте специи (соль, перец, тимьян, лавровый лист), залейте говядину водой или бульоном.

Выберите режим “тушение” и установите время приготовления (обычно 1,5-2 часа).

После готовности проверьте мясо на готовность — оно должно быть мягким и легко разделываться вилкой.

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