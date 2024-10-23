Как легко очистить пуховик без стирки? Смешайте эти 2 средства из аптечки и косметички

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Опубликовано: 23.10.2024 10:45 , Обновлено: 24.10.2024

С падением столбика термометра многие устремляются к своим шкафам в поисках тёплых пуховиков и часто обнаруживают, что они нуждаются в чистке и освежении. Самое простое решение — сдать верхнюю одежду в химчистку, однако почистить пуховик можно и в домашних условиях. Рассказываем, как отмыть пятна на пуховике без разводов, не прибегая к использованию стиральной машины.

Многие опасаются стирать пуховики самостоятельно, и не напрасно. Допущенные во время этой процедуры ошибки могут сбить пух в ком, что не только испортит внешний вид верхней одежды, но и убьёт её основную функцию — сохранять тепло. В то же время сдача пуховика в химчистку — мероприятие не из дешевых, ведь иногда изделию требуется несколько чисток за сезон.

В таком случае стоит вооружиться проверенными лайфхаками по очистке пуховика. Об одном из них рассказали в TikTok.

Как почистить пуховик без стирки?

Если так называемые “засаленные” карманы и воротник - единственное, что нуждается в очистке в пуховике, то можно прибегнуть к трюку без стирки.

Его показала пользовательница TikTok с ником bella_sabrosoo. Девушка продемонстрировала, что на тёмном пуховике эти участки можно отмыть с использованием мицеллярной воды и нашатырного спирта.

Эта смесь отлично расщепляет жир, притягивает загрязнения и при этом не оставляет видимых разводов.

Для этого смешайте “мицеллярку” с несколькими каплями нашатыря в отдельной ёмкости, смочите ватный диск и потрите смесью загрязнённые участки. Затем просто уберите остатки влаги сухой салфеткой, и вуаля - пуховик стал чище и свежее.

Пользователи соцсети поблагодарили автора за лайфхак, а некоторые отметили, что трюк работает даже без использования нашатырного спирта. Также комментаторы поделились своими хитростями для очистки таких загрязнений у пуховика.

“Просто ватный диск смачиваю мицеллярной водой и протираю. Ни следов, ни разводов. Само быстро высыхает без салфетки”, - написала одна из пользовательниц.

“Очень хорошо можно почистить: в пачку влажных салфеток налить 2 ложки мицеллярки и всё! Очищает отлично и всегда можно носить с собой”, - поделилась другая.

“1 часть нашатырного спирта из аптеки + 3 части простой воды. Точно такой же эффект” - рассказала одна из подписчиц под видео.

“Спиртовые влажные салфетки тоже хорошо очищают”, - заметил кто-то.

[info_b]К слову, для очистки пуховика совсем необязательно использовать мицеллярную воду из своей косметички. Для этого будет достаточно самой дешёвой бутылочки. В белорусских магазинах “миццелярку” объёмом от 400 до 700 милилитров можно купить по цене до 10 рублей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что одежда белого цвета смотрится очень нарядно, поэтому многие носят ее и зимой. Как отмыть белый пуховик в домашних условиях?

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