Как сделать космические пасхальные яйца? Нужен чай или фломастеры
Католики уже отметили Пасху, но у православных она еще впереди. К этому празднику многие стараются оригинально раскрасить или расписать яйца. В интернете можно найти невероятное количество способов сделать их яркими и невероятно красивыми. Мы же расскажем об одном из необычных и простых методов раскрасить яйца — в космическом стиле.
Как сделать космические пасхальные яйца с помощью чая
Раскрасить яйца в насыщенный темно-синий цвет поможет чай, но не зеленый или черный, а каркаде.
- Сварите яйца вкрутую. Дайте скорлупе высохнуть.
- В глубокую миску налейте 1 л кипятка. Добавьте чай каркаде и перемешайте.
- Положите яйца в воду.
- Оставьте настой остывать, после чего положите в холодильник на 15-20 часов.
- Дайте яйцам обсохнуть, затем натрите их подсолнечным маслом.
В результате яйца приобретут блестящий, по-настоящему космический праздничный вид.
Такой способ окраски яиц также можно посмотреть на видео:
А вот здесь вместе с каркаде нужно использовать уксус:
Космические яйца с помощью фломастеров
Еще один метод сделать яйца-космос с помощью простых фломастеров. Кроме них вам понадобятся салфетки и резинка.
- Легонько разрисуйте салфетку фломастерами. Важно выбирать более темные цвета, чтобы лучше было видно рисунок.
- Аккуратно заверните яйцо в салфетку и зафиксируйте резинкой.
- Окуните на пару секунд в воду и оставьте на ночь подсохнуть.
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