Как сделать космические пасхальные яйца? Нужен чай или фломастеры

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Опубликовано: 11.04.2023 07:30 , Обновлено: 06.09.2023

Католики уже отметили Пасху, но у православных она еще впереди. К этому празднику многие стараются оригинально раскрасить или расписать яйца. В интернете можно найти невероятное количество способов сделать их яркими и невероятно красивыми. Мы же расскажем об одном из необычных и простых методов раскрасить яйца — в космическом стиле.

Как сделать космические пасхальные яйца с помощью чая

Раскрасить яйца в насыщенный темно-синий цвет поможет чай, но не зеленый или черный, а каркаде.

Сварите яйца вкрутую. Дайте скорлупе высохнуть. В глубокую миску налейте 1 л кипятка. Добавьте чай каркаде и перемешайте. Положите яйца в воду. Оставьте настой остывать, после чего положите в холодильник на 15-20 часов. Дайте яйцам обсохнуть, затем натрите их подсолнечным маслом.

В результате яйца приобретут блестящий, по-настоящему космический праздничный вид.

Такой способ окраски яиц также можно посмотреть на видео:

А вот здесь вместе с каркаде нужно использовать уксус:

Космические яйца с помощью фломастеров

Еще один метод сделать яйца-космос с помощью простых фломастеров. Кроме них вам понадобятся салфетки и резинка.

Легонько разрисуйте салфетку фломастерами. Важно выбирать более темные цвета, чтобы лучше было видно рисунок. Аккуратно заверните яйцо в салфетку и зафиксируйте резинкой. Окуните на пару секунд в воду и оставьте на ночь подсохнуть.

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