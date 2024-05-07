Добавите 4 ложки этого копеечного средства в воду. Ваша духовка засияет чистотой

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Опубликовано: 07.05.2024 14:28 , Обновлено: 07.05.2024

Загрязнения в духовке могут стать настоящей головной болью для хозяек. Пригоревшие загрязнения убивают удовольствия от приготовления пищи, а справиться с ними может подолгу никак не получаться. К счастью, есть несколько хитростей, которые позволят отмыть духовку легко и быстро, и при этом без затрат. Что нужно делать?

Чистка духовки - одна из самых трудоёмких задач по отчистке на кухне. Часто хозяйки покупают дорогостоящие средства в надежде справиться с проблемой, но они не дают ожидаемого эффекта. Кто-то может начать задумываться о том, что единственным решением этой проблемы может стать замена духовки на новую. Прежде чем принять такое радикальное решение, попробуйте воспользоваться альтернативными методами борьбы с засохшей грязью. Оказывается, существуют способы, которые позволяют эффективно удалять засохшую или пригоревшую грязь без особых усилий.

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Как легко почистить духовку?

Даже старый и засохший жир не устоит перед этим лайфхаком. Подготовьте кастрюлю, которую можно поставить в духовку. Убедитесь, что на ней нет пластиковых элементов или наклеек. Также вам понадобится спиртовой уксус и 2 литра воды.

Сначала разогрейте духовку до 230 градусов. Когда это произойдет, вскипятите воду в кастрюле и влейте в нее 4 столовые ложки уксуса. Затем поставьте кастрюлю на самую нижнюю направляющую духовки и закройте дверцу.

Процесс должен занять не менее часа, в зависимости от степени загрязнения. По истечении этого времени выключите духовку и подождите, пока она полностью остынет. Последний шаг – вытереть размягченную грязь мягкой губкой или бумажным полотенцем.

Как приготовить пасту для очистки пригоревшего жира в духовке?

Иногда во время выпечки кусочки еды прилипают к стенкам духовки, образуя грязь, которую практически невозможно очистить одной губкой. В этом случае вы можете приготовить специальную пасту для очистки таких загрязнений. Вам понадобится пищевая сода. Добавьте в неё воду, разведя до пастообразного состояния. Покройте загрязнения приготовленным средством, и уже через 30 минут вы сможете легко избавиться от пригоревших остатков и пятен.

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