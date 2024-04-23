Как отмыть жёлтые пятна с матраса? Понадобится 3 домашних ингредиента и 15 минут

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Опубликовано: 23.04.2024 10:46 , Обновлено: 23.04.2024

Жёлтые неприглядные пятна на матрасе достаточно трудно вывести, но это не невозможно. Оказывается, вместо того чтобы покупать химические средства, можно воспользоваться домашним раствором. Он эффективно и избавит вас от пятен за 15 минут.

Отметим, что не стоит пренебрегать чистотой матраса, иначе со временем у вас могут появиться проблемы с кожей или аллергия. Как же его очистить?

Раствор из трёх ингредиентов

Чтобы удалить некрасивые пятна с матраса, стоит приготовить домашний раствор Вам понадобится:

бутылка 3%-ной перекиси водорода;

1/3 чайной ложки пищевой соды;

1/3 чайной ложки средства для мытья посуды.

Смешайте все ингредиенты и перелейте в бутылку с распылителем, а затем попшикайте на пятно. Через 15 минут протрите пятно сухой тканью, и от него не останется и следа.

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Раствор из соды и воды

Еще один способ обработки стойких пятен - смешать стакан воды и четыре столовые ложки пищевой соды.

Налейте полученную смесь в бутылку и разбрызгайте на загрязнение. Через 1,5 часа тщательно протрите, и матрас будет сверкать чистотой. Также хорошо помогает раствор воды и лимонного сока в пропорции 2:1. Смочите в нем губку и протирайте пятно, пока оно не исчезнет. Если добавить в смесь несколько капель эфирного масла, это также хороший способ освежить матрас. Если вам понравилось, проголосуйте в нашем опросе ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что пищевая сода — популярный, эффективный и недорогой продукт, который часто используют для уборки в доме. Она отлично справляется со многими загрязнениями и просто незаменима в быту. Однако, при ее неправильном использовании, можно навсегда испортить некоторые поверхности. Эксперты рассказали, когда пищевую соду стоит отложить и применить другие домашние чистящие средства.

Эксперты посоветовали не чистить пищевой содой эти вещи. Какими домашними средствами заменить?