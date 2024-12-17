Как не потратить на упаковку подарков целое состояние? Нашли 10 бюджетных решений

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Опубликовано: 17.12.2024 14:34 , Обновлено: 17.12.2024

Праздничный период - время дарить друг другу подарки. Хотя глянцевая бумага привлекает внимание, ее высокая стоимость заставляет задуматься о более бюджетных альтернативах. Кроме того, кто-то, вероятно, желает уменьшить количество отходов, образующихся при традиционной упаковке. Во что же красиво и без лишних трат завернуть купленные подарки?

Самый простой способ упаковать подарки без затрат - использовать декоративную бумагу, которая по каким-либо причинам могла заваляться у вас дома.

Кроме того, старые карты, газеты, поврежденные книги, бумажные пакеты для покупок - вот лишь некоторые из длинного списка предложений для бюджетной упаковки подарков.

А еще, делая покупки, мы заказываем многое через интернет. Упаковку, в которой приходит товар, и наполнители внутри можно легко использовать для того, чтобы завернуть чей-то подарок.

Популярными наполнителями сегодня являются крафт-бумага и так называемые соты с тонкой папиросной бумагой. Неприметные на первый взгляд, они превратятся в красивую упаковку, если удалить слегка поврежденные элементы и добавить несколько простых украшений.

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[info_b]Выбрав подходящую бумагу, вы можете обнаружить, что она немного неровная и помятая. Однако есть очень простой способ решить эту проблему. Просто разложите бумагу на ровной поверхности, приложите ткань и аккуратно прогладьте ее утюгом.[/info_b]

Еще один интересный способ - использовать ткань, которая является частью подарка, например, шарф, одеяло или сумку.

Во что можно завернуть подарок?

Итак, вот список из 10 решений, которые не потребуют трат:

карты;

старые газеты;

поврежденные книги;

бумажные пакеты для покупок;

прошлогодняя декоративная бумага;

пергаментная бумага;

наполнители из онлайн-заказов;

старые материалы / ткани;

посудные салфетки;

материалы, которые являются частью подарка.

При упаковке подарков вы можете использовать практически любые материалы, которые у вас уже есть и которым не нашлось применения.

Однако одна лишь бумага - это еще не вся новогодняя упаковка. Без украшений тоже не обойтись! Любые натуральные украшения, такие как сушеные дольки апельсина, звездочки аниса, палочки корицы, сосновые камни, хвойные ветки или даже старые украшения, можно приклеить к подарку с помощью горячего клеевого пистолета. Все это можно также перевязать натуральной бечевкой или бумажной лентой.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, как правильно закупить продукты, чтобы новогодние праздники не испортили настроение. Так, дабы избежать отравления, нужно с умом подходить не только к походу в магазин, но к покупке уже готовых блюд в общепите.

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