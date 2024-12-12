Эпидемиологи назвали 6 правил, как белорусам безопасно закупить продукты на новогодний стол

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Опубликовано: 12.12.2024 17:28 , Обновлено: 12.12.2024

Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, как правильно закупить продукты, чтобы новогодние праздники не испортили настроение. Так, дабы избежать отравления, нужно с умом подходить не только к походу в магазин, но к покупке уже готовых блюд в общепите.

Первое правило эпидемиологов гласит: “Откажитесь от продуктов в местах торговли у случайных лиц”. Речь идёт о тех, кто буквально на улицах продаёт различные товары. Особенно опасны, по словам специалистов, домашние консервы — мясные, рыбные и грибные. Их употребление может привести к серьёзным пищевым отравлениям и даже ботулизму.

[info_b]Ботулизм — тяжёлое заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы. Он может возникать при употреблении в пищу продуктов питания, которые не подвергались достаточной термической обработке и хранились в условиях с низким содержанием кислорода.[/info_b]

Второе правило заключается в том, чтобы выбирать продукты особенно тщательно. Зоркий глаз белорусам прежде всего стоит направить на скоропортящуюся продукцию, к которой относятся:

мясные полуфабрикаты,

варёная колбаса,

салаты,

творог,

молоко,

кондитерские изделия и т.д.

“При покупке таких продуктов обязательно смотрите на срок годности и условия их хранения. При истечении срока годности или малейшем подозрении, что холодильное оборудование работает не эффективно, продукт приобретать не следует”, — подчеркнули эпидемиологи.

Третьим пунктом идёт уже знакомый всем нам срок годности. Специалисты рекомендуют: если вы сомневаетесь в качестве того или иного продукта, не стоит рисковать и употреблять его в пищу. Крайне важно хранить его согласно правилам, указанным на упаковке, в строгом соответствии со сроком годности и температурой.

Четвёртое правило — гигиена. Готовя праздничные блюда в домашних условиях, в первую очередь следите за чистотой в помещении. Всегда мойте руки до и после. Очень важно, чтобы рабочие поверхности на кухне были тщательно вымыты, особенно если речь идёт о приготовлении мяса, яиц или птицы.

“Используйте для разделки сырого мяса, птицы и овощей отдельные доски и ножи. Храните их отдельно друг от друга, чтобы предотвратить возможность попадания бактерий на другие продовольственные продукты”, — порекомендовали специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пятым правилом идёт раздельное хранение некоторых продуктов. Так, по словам экспертов, не стоит класть на одну полку холодильника сырую и готовую продукцию. Если вы не собираетесь немедленно готовить, лучше положить мясо в морозилку. Кроме того, очень важно соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое для готовки время при обжаривании, отваривании мяса, яиц и других ингредиентов.

Шестой совет от эпидемиологов заключается в том, чтобы не готовить еду на несколько дней вперёд, так как даже хранение в холодильнике не гарантирует её безопасность. Ну и, конечно, специалисты настоятельно рекомендовали белорусам “соблюдать меру, “не злоупотреблять алкоголем” и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее Telegraf.news писал, что маркетплейс Emall объявил 5-дневные скидки до 54% на различные товары: от продуктов питания до бытовой техники. Тем временем Bнтернет-магазин Edostavka обновил свою традиционную акцию с “крашценами” на десятки товаров. Маркетплейс Wildberries и торговая сеть “Корона” тоже зовут за покупками перед праздниками.

До 54%. Магазины предложили белорусам «новогодние» скидки на холодильники, пылесосы, рыбу, курицу, ананасы и не только