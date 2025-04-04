Как навсегда удалить косметику с постельного белья? Вот 6 эффективных средств, которые стоят копейки

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Опубликовано: 04.04.2025 07:15 , Обновлено: 01.04.2025

Многим женщинам знакома ситуация, когда нет сил перед сном снять макияж. Об этом приходится раскаиваться с утра, видя испачканную в тональном креме, туши или помаде любимую наволочку. Пятна довольно трудно удалить с ткани. И зачастую стирки в стиральной машине недостаточно, чтобы на постельном белье не осталось следов от косметики. Впрочем, вернуть ткани первозданный вид можно при помощи простых приёмов борьбы с пятнами.

Выясните, с каким пятном и материалом вы имеете дело

Этот шаг может быть очевидным, но он имеет значение для того, насколько эффективно вы сможете удалить пятно — для этого нужно знать, с чем предстоит иметь дело. Знание о происхождении пятен и составе ткани позволяют выбрать наиболее эффективные способы удаления загрязнений, которые не нанесут непоправимого ущерба постельному белью.

[info_b] Удалять пятно от косметики желательно сразу, как только вы его обнаружили. Действовать нужно быстро, пока оно не въелось в ткань.[/info_b]

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Удалите пятно с ткани

Ложкой или небольшим ножом (для масла или канцелярским) аккуратно соскребите пятно с постельного белья. Это не только уменьшит пятно, но и предотвратит его распространение после того, как вы нанесёте на него чистящее средство. Можно также промокнуть пятно влажным бумажным полотенцем перед тем, как начать его удалять.

Приготовьте и нанесите чистящий раствор

[info_b]Прежде чем наносить чистящее средство на пятно, нужно протестировать его на небольшом, незаметном участке постельного белья, чтобы убедиться, что ткань не будет повреждена и на ней не останутся следы от чистки.[/info_b]

Удаление помады

Большинство помад имеют масляную основу, а это значит, что для удаления такого пятна нужно средство, которое может растворить масло. Можно использовать смесь из тёплой воды и средства для мытья посуды, но против пятен от помады наиболее эффективен изопропиловый медицинский спирт.

Фото иллюстрационное

Просто смочите ватный диск в спирте и аккуратно промокните пятно. Скорее всего, понадобится сменить несколько дисков. По мере повторения процесса пигмент помады начнёт тускнеть. Продолжайте промокать пятно, пока полностью не растворится масляная основа.

Удаление тонального крема

Существует несколько эффективных решений для очистки от пятен тонального крема. Один из наиболее эффективных способов — использование 3%-го раствора перекиси водорода. Нанесите его на пятно и аккуратно втирайте в ткань при помощи чистой зубной щётки.

Фото иллюстрационное

Ещё один способ, который на удивление хорошо работает — это использование крема для бритья. Нанесите крем на пятно и оставьте на три-пять минут. Затем аккуратно промокните загрязнение чистой влажной тканью. Смойте холодной водой и повторите по мере необходимости.

Удаление подводки для глаз и туши для ресниц

Средство для мытья посуды — это хороший вариант для удаления подводки для глаз и туши с постельного белья. Смешайте несколько капель любого средства для мытья посуды с 2 стаканами тёплой воды, намочите в полученном растворе чистую тряпочку и аккуратно промокните пятно. Повторяйте процесс до тех пор, пока тушь для ресниц или подводка для глаз не исчезнуть с ткани.

Удаление пятен от пудрового макияжа

От теней для век до румян — существует несколько видов макияжа на основе пудры, которые могут испачкать постельное бельё.

Фото иллюстрационное

С такими пятнами от макияжа лучше всего бороться с помощью неразбавленного жидкого стирального порошка. Просто нанесите моющее средство прямо на пятно и дайте ему постоять не менее 10 минут, прежде чем смыть холодной водой.

Удаление пятен от косметики с шёлковых наволочек

Шёлковая наволочка имеет массу преимуществ: она наносит меньше вреда волосам, помогает коже удерживать влагу и дольше остаётся чистой. С другой стороны, его нужно аккуратно стирать, и он может легко повредиться.

Пятна от макияжа с шёлкового постельного белья можно вывести при помощи ватного диска, смоченного перекисью водорода и медицинским спиртом. Также можно использовать разбавленный в соотношении 2:1 нашатырный спирт, но для работы с ним руки нужно будет защитить перчатками.

Постирайте постельное бельё

После удаления пятна от косметики вручную постельное бельё нужно постирать в машине, как обычно. Но класть его в сушилку нужно только в том случае, когда вы убедитесь, что пятно после стирки полностью удалено. В противном случае тепло от сушилки приведёт к дальнейшему распространению пятна по ткани и его будет практически невозможно окончательно удалить.

Если пятно так и не удалось окончательно удалить, просушите постельное бельё на воздухе, а не в сушильной машине.

Ранее Telegraf.news писал, что после долгого дня нет ничего лучше, чем лечь в кровать, застеленную чистым постельным бельём. Но, поскольку простыни и наволочки быстро загрязняются от пота, кожного жира, омертвевшей кожи и косметики, их регулярно нужно стирать. Но как часто это делать? Эксперт рассказала, когда следует менять постельное бельё и как его правильно стирать, чтобы оно прослужило дольше.

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