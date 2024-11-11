Этот продукт из кухни легко удалит даже старые пятна от ручки на одежде. Займет не более 15 минут

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Опубликовано: 11.11.2024 09:24 , Обновлено: 11.11.2024

Голубая рубашка, светлая блузка, бежевое платье или, может быть, белая футболка? Одежда такого типа есть в гардеробе большинства людей. Эти предметы одежды, несомненно, очень универсальны, и возможности их стилизации огромны. Однако светлые цвета зачастую сложнее содержать в чистоте. Например, пятно от ручки может доставить массу проблем и испортить любимую вещь. Что делать с такими пятнами?

Некоторые пятна трудно вывести, и часто обычная стирка в стиральной машине не справляется с этой задачей. С другой стороны, стирка при более высокой температуре, чем рекомендует производитель, может удалить пятно, но испортить одежду. В этой ситуации на помощь приходят средства, которые используют на многих кухнях.

Отстирать пятна в стиральной машинке

Чернила, содержащиеся в ручках или маркерах, относятся к тем веществам, которые очень быстро проникают в волокна ткани и трудно выводятся. Получить такое пятно можно по невнимательности - достаточно секунды, чтобы случайно испачкать любимую блузку, но не обязательно ее выбрасывать.

Испачканную ручкой блузку или платье можно спасти, не прибегая к сильным химическим средствам. Однако следует помнить, что чем старше пятно, тем сложнее его вывести. В случае со свежими пятнами иногда достаточно обычной стирки с использованием стирального порошка, но обычно этот процесс лишь делает пятно светлее, но не удаляет его полностью.

Важно отметить, что многие пятновыводители могут повредить ткань, особенно если это немного мягкий материал, например вискоза или тонкий хлопок. В этом случае уксус окажется незаменимым.

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Как удалить пятна от ручки с помощью уксуса?

Кухонный уксус - популярный ингредиент, который іспльзуют, например, для маринования. Однако, помимо кулинарного применения, его можно использовать и для удаления пятен с любимой одежды. Этот натуральный пятновыводитель удалит пятна с большинства блузок, платьев, юбок и других предметов одежды.

Уксус очень хорошо удаляет жирные и въевшиеся пятна, в том числе чернила от ручки. Уксусная кислота, содержащаяся в этом средстве, глубоко проникает в ткань и разрушает молекулярную структуру пятна, облегчая его выведение. Кроме того, это натуральный и экологически чистый способ избавления от пятна.

[info_b]В большинстве случаев этот продукт безопасен для здоровья. Однако важно помнить, что это натуральный пятновыводитель, поэтому в некоторых случаях он может обесцветить ткань (особенно если она содержит много красителя). Этот риск наиболее характерен для интенсивных цветов, таких как красный или фуксия. Поэтому перед использованием уксуса рекомендуется проверить его действие на незаметном участке. Если он не обесцвечивает ткань, его можно наносить на пятно.

Кроме того, уксус не следует использовать на очень деликатных материалах, таких как шерсть или шелк. Уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, может повредить структуру волокон этих тканей.

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Сначала приготовьте уксус и белую хлопчатобумажную ткань (без красителей). Если пятно свежее, соберите излишки чернил бумагой, стараясь не размазать их. Затем нанесите уксус на пятно и прижмите тканью - давите несколько, максимум несколько десятков секунд. Подождите пару минут. Если пятно старое, подождите минимум 15 минут.

По истечении этого времени начните протирать пятно тканью, если пятно растворяется, то протирайте до тех пор, пока оно не исчезнет. Наконец, прополощите вещь в воде и постирайте в обычном режиме, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Ранее Telegraf.news писал, что вывести чернильные пятна в некоторых случаях можно с помощью хозяйственного мылом, на деликатных или цветных тканях от такой обработки может остаться заметное пятно. Эффективно выводит следы чернил лак для волос, но и этот способ подойдёт лишь для жестких тканей, например, школьного портфеля или куртки (для этого пятно нужно щедро сбрызнуть лаком, оставить на 20 минут, а затем промыть холодной водой).

Также чернильное пятно бесследно исчезает, если его замочить в… горячем молоке!

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