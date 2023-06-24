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Этот трюк поможет белорусам забыть про утюг. После стирки нужно просто взять побольше прищепок

Этот трюк поможет белорусам забыть про утюг. После стирки нужно просто взять побольше прищепок
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Многие устают от одной лишь мысли о глажке одежды. Попробуйте вот этот трюк с прищепками, и вы положите утюг глубоко в шкаф.

Этот способ подойдет для любой одежды, но особенно он понравится любителям рубашек. На ее примере мы и расскажем об этом способе. Итак, постирайте одежу. Мокрую рубашку повесьте на вешалку, а не веревку (это повлияет на то, как ваша одежда растянется), пишет genialne.pl.

Теперь, чтобы рубашка сохранила свою форму, нужно утяжелить ее низ. Для этого отлично подойдут прищепки. Просто прикрепите их к краю ткани, а затем дайте одежде высохнуть.

Через несколько часов одежда станет гладкой, и утюг вам не потребуется.

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Другую одежду растяните в ванной (повесьте ее на дверь или шкафчик), а затем включите горячую воду. Под воздействием водяного пара все складки быстро исчезнут.

При развешивании белья необходимо стряхивать каждую одежду, и только после этого вешать ее. Благодаря этому он быстрее высохнет и на нем будет меньше складок, чем обычно. Ну а дальше нам опять же понадобятся прищепки, которые нужно закрепить внизу одежды.

Самодельный спрей от складок

Для его приготовления вам понадобится 1,5 стакана воды, 1 столовая ложка уксуса и 1 чайная ложка кондиционера для волос. Просто соедините их вместе, а потом перелейте в бутылку с распылителем.

Все. Препарат готов к применению. Распылите на него складку, потом натяните ткань.

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