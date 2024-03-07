Как легко почистить стекло духовки? Понадобятся губка, ножницы и таблетка

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Опубликовано: 07.03.2024 18:27 , Обновлено: 08.03.2024

Чистящие средства стоят денег, порой немалых. И содержат «химию». А если нужно почистить что-то из бытовой техники, связанной с пищей, тут желательно не «химичить». Как быстро, дешево и безвредно почистить стекло духовки, которое постоянно загрязняется? Вот вариант «за копейки».

Популярная в Европе домохозяйка-блогер Николь Пейдж Лилли поделилась личным хаком по восстановлению блеска у дверей духовки.

Это дешевое домашнее средство поможет почистить подушки, не стирая их. Как приготовить?

Желательно стекло извлечь. Но можно этого и не делать. Вот порядок действий, который расписала Николь:

«Берем обычную губку для мытья посуды (ею придется пожертвовать). И ножницами вырезаем в ней углубление по форме таблетки для посудомоечной машины. Вставляем в губку таблетку и – вуаля: у нас в руках очень действенный чистящий инструмент. Смачиваем в воде – и трём».

Николь заверила, что работа займет считанные минуты, а результат впечатлит даже самую придирчивую чистюлю.

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