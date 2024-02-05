Это дешевое домашнее средство поможет почистить подушки, не стирая их. Как приготовить?

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Опубликовано: 05.02.2024 11:40 , Обновлено: 05.02.2024

Каждый из нас знает, насколько важно стирать постельное бельё. Но как часто мы моем подушки, которые со временем становятся грязными и могут неприятно пахнуть. Их стирка в стиральной машине и сушка, безусловно, может превратится в настоящий кошмар. К счастью, есть простой способ освежить подушки без усилий.

Зачем чистить подушки?

Стирка или чистка подушек рекомендуется по нескольким причинам:

Гигиена: Подушки накапливают пыль, микробы, пот и другие загрязнения со временем. Регулярная стирка помогает убрать эти накопления и поддерживать чистоту и свежесть. Аллергены: Подушки могут содержать аллергены, такие как пыльцы, пыльные клещи и шерсть животных. Стирка помогает удалить эти аллергены и предотвращает возникновение аллергических реакций. Удобство: Стирка также может помочь восстановить форму и объем подушек, делая их более удобными для сна.

Домашнее средство, чтобы освежить подушки

По словам эксперта по уборке и владельца компании Mary’s Kitchen Flour Sack Towels, для того, чтобы легко почистить подушки, понадобятся всего два ингредиента, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Это:

пищевая сода;

уксус.

[info_b]В Беларуси 500 г пищевой соды можно купить за 1,59 BYN, а спиртовой уксус (1 л) — за 2-3 рубля.[/info_b]

Сам процесс чистки займет всего несколько минут. А перед тем, как вернуть подушки на кровать, понадобится еще примерно полчаса.

[info_b]Важно! Перед тем, как применить этот метод, проверьте, подходит ли он для вашего вида подушки. Это можно посмотреть на этикетке.[/info_b]

Следуйте этой простой инструкции:

Снимите наволочки и защитные чехлы с подушек. Щедро посыпьте их пищевой содой с двух сторон. Разбавьте уксус водой (в пропорции 1:1) и перелейте в пульверизатор. Распылите уксусный раствор на подушки с содой. Подождите в 30 минут, чтобы дать ингредиентам “время поработать над устранением запахов”. Возьмите щетку или пылесос с насадкой для обивки, чтобы удалить соду и мусор. Если позволяет погода, вывесите подушки на балконе или во дворе ,чтобы они быстрее просушились. По словам специалиста, солнечный свет обладает “естественными дезинфицирующими свойствами”, которые могут помочь устранить стойкие запахи.

Как часто нужно стирать или чистить подушки?

Как отметил Аллен Чивлак, все зависит от типа подушек:

синтетические — каждые 3-6 месяцев;

пуховые и перьевые — каждые 6-12 месяцев (их необходимо сдавать в химчистку);

ортопедические с эффектом памяти — каждые 1-2 года.

[info_b]Важно отметить, что не все типы подушек можно стирать в стиральной машине. Перед стиркой следует проверить инструкции производителя на этикетке и следовать рекомендациям по уходу за подушками.[/info_b]

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