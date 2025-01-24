Как легко почистить манго? Вот как помогут стакан и монета

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Опубликовано: 24.01.2025 10:56 , Обновлено: 24.01.2025

С каждым годом на прилавках белорусских магазинов появляется всё больше экзотических фруктов. В их числе бразильские и перуанские манго. Пока одни ещё только приглядываются к диковинному лакомству, другие уже без опаски кладут манго в корзину. Однако и для одних, и для других вопрос очистки манго может показаться проблематичным. Как без мук отделить мякоть от горькой кожуры? Telegraf.news нашёл три лучших способа.

Сортов манго существует несколько, но белорусам известен прежде всего зелёным видом. Такой манго доезжает даже до магазинов в регионах. Однако, для того чтобы насладиться фруктом по-настоящему, следует знать, как правильно выбрать зрелый и сочный экземпляр.

Как выбрать вкусный манго?

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе фрукта, — это его кожица. Она должна быть гладкой, плотной и равномерного насыщенного цвета.

Возьмите фрукт в руки и слегка надавите на кожицу. На спелом манго должны оставаться следы от надавливания. Если фрукт пружинит и не сжимается, значит, он незрелый.

Также характерной особенностью зрелого манго является наличие мелких чёрных точек на его кожуре.

Ещё один отличительный признак зрелого манго — его аромат. Понюхайте фрукт со стороны плодоножки. У спелого фрукта будет чётко слышен аромат.

Иногда на манго могут быть подтёки сока, которые оставляют ожоговые следы, усеянные пятнышками. Это также верный знак того, что фрукт готов к употреблению.

Если же фрукт слишком мягкий и усеян крупными чёрными пятнами, то это говорит о том, что он перезрел.

Чем полезен манго?

Манго – тропический фрукт, который, кроме того, что он очень приятен на вкус, ещё и полон полезных веществ. В нём содержится много клетчатки, которая регулирует работу кишечника и отвечает за чувство сытости. Плоды богаты витаминами и минералами, среди которых поддерживающий иммунную систему витамин С и витамин А, благотворно влияющий на зрение.

Кроме того, манго содержит витамины группы В, которые положительно влияют на работу нервной системы человека. В нём также имеются антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Фрукт обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, это источник натуральных сахаров, которые заряжают энергией.

Манго можно есть просто как фрукт или использовать в составе различных блюд: йогуртов, каш, салатов и блюд азиатской кухни.

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Как почистить манго?

Мякоть манго очень вкусная, а вот кожура, хоть и съедобная, не очень приятна на вкус и обычно её выбрасывают. Почистить манго можно несколькими способами. Самый простой — очистить фрукт от кожуры овощечисткой, после чего нарезать на кусочки.

https://www.tiktok.com/@mango20_21/video/7404405988347956500?q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE&t=1737703944803

Но есть и другие способы. Ещё один популярный метод — разрезать вдоль с двух сторон от косточки, после чего разделить фрукт на три части, порезать мякоть “сеточкой” и вывернуть каждую из половинок.

Отделить кубики манго от кожицы можно, применив стакан. Просто срежьте кусочки его краем, как в видео ниже.

https://www.tiktok.com/@natasha.perchik/video/6996610531616378114?q=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE&t=1737703944803

Есть и ещё один неочевидный способ. Вы можете отделить мякоть от кожуры при помощи монеты и зубочистки. Этот трюк показал популярный в социальных сетях блогер-лайфхакер Константин Нечётов.

Прижмите чистую монету к кожуре фрукта и проводите, надавливая сверху вниз, чтобы помочь кожуре отделиться от мякоти. После сделайте надрез и подденьте кожуру зубочисткой. Она легко сойдёт с фрукта, и у вас останется только мякоть, которую можно красиво нарезать.

https://www.tiktok.com/@nechetoff/video/6948736093869100290?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C&t=1737697762264

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