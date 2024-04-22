Как легко отмыть тефлоновую сковороду, не повредив покрытие? Нагрейте на ней эту жидкость

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Опубликовано: 22.04.2024 10:34 , Обновлено: 22.04.2024

Как удалить нагар на тефлоновой сковороде? Этот вопрос часто возникает из-за боязни повредить хрупкое покрытие. Оказывается, не обязательно тратить много денег на специальные чистящие средства. Есть простой и эффективный способ безопасно избавиться от грязи со сковороды с помощью всего одного продукта.

Как очистить нагар с тефлоновой сковороды?

Оказывается, существует по-детски простой способ безопасно очистить тефлоновую сковороду. Понадобится только одна дешевая жидкость из магазина.

Если к сковородке прилипли остатки пищи и их трудно удалить, просто налейте полстакана газированной воды и нагрейте.

Углекислый газ, выделяемый при нагревании, поможет очистить остатки без скребка.

После остывания просто вымойте сковороду мягкой губкой с моющим средством.

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Как ухаживать за тефлоновой сковородой?

Если вы хотите, чтобы тефлоновая сковорода прослужила долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать. Это особый материал, который требует тщательного ухода. Вот пять правил, которые помогут сохранить вашу сковороду в хорошем состоянии:

Мытье перед первым использованием. Прежде чем использовать такую посуду в первый раз, тщательно вымойте новую сковороду, чтобы удалить все заводские загрязнения. Лучше всего делать это вручную, используя мягкую губку и микрофибру. Осторожность после жарки . Не лейте холодную воду на горячую сковороду - это может привести к ее деформации и повреждению покрытия. Контроль температуры. Используйте тефлоновую сковороду для блюд, требующих короткого обжаривания на слабом или среднем огне. Безопасная чистка. Для удаления прилипших остатков пищи используйте силиконовые или деревянные инструменты, чтобы не поцарапать поверхность. Уход за покрытием. Для защиты новой тефлоновой сковороды следует смазать ее тонким слоем растительного масла, а затем нагреть и охладить.

Ранее Telegraf.news писал, что cковороды и кастрюли от частого использования быстро чернеют с нижней стороны. Пригоревшие остатки и грязь выглядят не очень эстетично, а также мешают готовить. Конечно, существует множество средств для мытья посуды, способных справиться с подобными загрязнениями, но покупать их вовсе не обязательно. Лучше возьмите один дешевый овощ и соль.

Натрите сковороду этим овощем за 20 копеек и солью. Эффект заметите почти сразу