Натрите сковороду этим овощем за 20 копеек и солью. Эффект заметите почти сразу

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.09.2023 10:35 , Обновлено: 13.09.2023

Сковороды и кастрюли от частого использования быстро чернеют с нижней стороны. Пригоревшие остатки и грязь выглядят не очень эстетично, а также мешают готовить. Конечно, существует множество средств для мытья посуды, способных справиться с подобными загрязнениями, но покупать их вовсе не обязательно. Лучше возьмите один дешевый овощ и соль.

Как очистить нагар в домашних условиях?

Этот домашний, проверенный лайфхак по борьбе с нагаром опубликовала в Instagram блогерша Ноэми Михалак. Она часто делится советами по уборке и различными бытовыми хитростями.

Чтобы оттереть сковородку, она использовала соль и… картофель! Сейчас расскажем, как. А ниже вы можете посмотреть само видео.

Сначала разрежьте одну картофелину пополам. Затем возьмите половинку овоща и обмокните срезанную часть в соль. Следующий шаг — хорошенько протрите загрязненную часть сковородки (или кастрюли). Вы быстро заметите, что пригоревшая грязь начнет растворяться под воздействием движения.

[info_b]Отметим, что в Беларуси килограмм картофеля (на момент написания новости) можно купить за 1,05 BYN-1,29 BYN. Средний вес одного плода составляет 170 грамм. То есть, стоимость одной картошки — 18-22 копейки.

[/info_b]

Однако, если вы имеете дело с гораздо более стойкими загрязнениями, этого может оказаться недостаточно. Поэтому попробуйте засыпать все дно посуды солью, оставить ее на ночь, а утром попытаться очистить. Но в этом случае соль следует смешать с водой — так, чтобы она приобрела липкую консистенцию.

Кроме того, Наоми посоветовала сделать еще один раствор, смешав вместе:

1 ст. л. оливкового масла;

1 стакан воды;

3 ст. л. уксуса;

2 ст. л. жидкости для мытья посуды.

Его можно перелить в бутылку с распылителем и обработать как грязь на сковороде или кастрюле, так и на других поверхностях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/reel/CwIVhopILlz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“blank” rel=“noopener”] Публикация от Noemi Michalak • HIZERO mop • Inspiracje domowe • Dam pracę (@noemi_michalak) [/link]

Кстати, от нагара внутри кастрюли и сковороды можно избавиться еще одним дешевым способом. Просто смешайте уксус с водой в соотношении 2:1, залейте в посуду и нагрейте до кипения. Когда смесь закипит, снимите кастрюлю/сковородку с огня и всыпьте 3 ч. л. пищевой соды. Подождав 15 минут, можно оттереть грязь обычной жидкостью для мытья посуды.

Зачем на сковороде жарить соль? Поможет сэкономить на покупке новой посуды

А ранее Телеграф писал, что царапины на поверхности сковороды, пусть даже маленькие, могут привести к тому, что к ней будет прилипать все больше жареной пищи. Однако, прежде чем вы решите заменить посуду, стоит попробовать хитрость, которая поможет обновить сковороду. Все что вам нужно – это продукт, который точно у вас есть. И потребуется всего две минуты свободного времени.

Зачем на сковороде жарить соль? Поможет сэкономить на покупке новой посуды