Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде? Вот как поможет избавиться от застарелой проблемы

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Опубликовано: 15.12.2023 11:12 , Обновлено: 15.12.2023

Хозяйственное мыло - это универсальное и недорогое средство для уборки и чистки, которое можно найти в домах у многих белорусов. Однако, далеко не все знают, что с его помощью можно избавиться от некоторых застарелых проблем с кухонной посудой. Для этого нужно всего лишь слегка поджарить мыло.

Оказывается, хозяйственное мыло может помочь избавиться, например, от нагара на сковородке. Это средство должно справиться даже с толстым слоем грязи.

Как же почистить сковороду? Для этого вам понадобится только немного мыла и воды.

Сначала натрите хозяйственное мыло на мелкой терке. Затем распределите получившуюся мыльную стружку по посуде. После чего налейте столько воды, чтобы она едва-едва покрывала мыло.

Поставьте сковороду на огонь и подождите около 10 минут. За это время мыло должно раствориться и превратится в однородную массу.

Выключите огонь и подождите, пока масса застынет. После этого можно приступать к чистке сковороды.

[info_b]То же самое можно проделать и с кастрюлями.[/info_b]

Еще один метод — смешать хозяйственное мыло и сахар. Сочетание обоих ингредиентов также прекрасно очищает и возвращает сковороде прежний блеск.

Просто натрите кусок хозяйственного мыла на терке, положите на дно пригоревшей посуды и добавьте немного воды. А затем насыпьте 2 чайные ложки сахара. Все перемешайте и включите огонь. Подождите 5-7 минут, выключите плиту, а затем протрите дно губкой. Делайте осторожно, так как вода будет горячей. Нагар следует удалить без трения.

Как очистить от нагара обратную сторону сковороды?

При этом, с помощью хозяйственного мыла сковороду или кастрюлю можно почистить и снаружи, а не только внутри. Однако действия будут немного другими. Вам также понадобятся сода и уксус.

Также натрите хозмыло на мелкой терке. Стружку смешайте с водой, чтобы получилась густая кашица.

Погасите несколько столовых ложек соды уксусом. Добавьте эту смесь к хозяйственному мыло и все хорошо перемешайте.

Получившуюся смесь нанесите на дно сковороды или кастрюли и оставьте на 20 минут. Затем очистите нагар щеткой.

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы?

Ранее Телеграф писал, что хозяйственное мыло потому так и называется, что применять его следует именно в хозяйственных целях. Но когда-то давно только такое моющее средство и существовало. И мылили им не только рубахи да платья, но и себя любимых. До сих пор ходят легенды: «Моя прабабушка мылась хозяйственным мылом, без всякой сегодняшней «химии», и при этом была красавицей». Так все же, можно или не желательно мыться хозяйственным мылом?

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?